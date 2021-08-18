Скандалы: «Принцесса» осталась без Днепра

Украина продала свой последний круизный лайнер, который теперь станет плавать в России

Украина – наглядная иллюстрация того, как богатая процветающая страна может оказаться в предбанкротном состоянии. В 1991 году в стране работали авиационная, космическая, судостроительная промышленности. На Украине делали самые большие в мире транспортные самолеты, баллистические ракеты, танки. Все авианесущие корабли Советского Союза были построены в Николаеве.

В 1991 году страна по своему экономическому потенциалу находилась после Германии и Франции. И это не шутка. Но как-то так получилось, что технологические достижения, полученные от Советского Союза, Украине были не нужны. КБ Антонова практически не существует, николаевские судостроительные заводы – банкроты. Вместо знаменитых на весь мир тяжелых грузовиков КРАЗ для армии Украины закупаются чешские «Татры». Этот печальный список можно продолжать. В статье мы расскажем о ликвидации в Незалежной отрасли морских и речных круизов.

Реквием по Черноморскому морскому пароходству

Пассажирские суда входили в состав всех морских пароходств СССР. Но во всех пароходствах пассажирских лайнеров было пять — шесть единиц. Они были нужны для обеспечения пассажирских перевозок в своих «домашних» морях. Только в Черноморском морском пароходстве – ЧМП, базовый порт Одесса — были собраны все круизные лайнеры Советского Союза и пассажирские суда, обеспечивающие перевозки по Черному морю. На 1991 год в состав ЧМП входило 21 пассажирское судно, общей вместимостью 12 000 пассажиров. Часть из них работала на Крымско-Кавказской линии и перевозила советских туристов. В летние месяцы на этой линии работали 6-7 лайнеров. Остальные, почти все, совершали круизы с интуристом и зарабатывали для страны валюту. Всего в состав ЧМП входило более 300 судов всех типов, кроме танкеров. Надо сказать, что ЧМП было старейшим пароходством страны. Дата его создания — 1833 год! Автору до сих пор не понятно, почему руководство Украины спокойно отнеслось к уничтожению пароходства. Ведь это была та курочка, которая несла золотые яйца при любом политическом курсе страны. Но, тем не менее, ЧМП обанкротили, суда были проданы за границу.

Для понимания – на круизные лайнеры, работающие с интуристом, путевки продают туристические агентства, работающие в Западной Европе. Более того, многие лайнеры ЧМП имели своих фанатов из числа жителей европейских стран (в основном, это были немцы), которые ходили в круизы только на них. Продавать такие лайнеры иногда по цене металлолома – это не только коррупция, это просто глупость. В результате, когда возникла необходимость в лайнере для челноков на рейс Одесса – Стамбул пришлось купить старый польский паром “Silesia”, который после покупки стал называться «Южная Пальмира». Автор лично наблюдал, как он приходил в Стамбул с челноками из Незалежной. В 2010 году паром был продан, и ушел работать на линии в Адриатическом море. В Севастополе для аналогичной линии в Стамбул пришлось использовать списанное гидрографическое судно Черноморского флота «Герои Севастополя», переделав его в пассажирский теплоход. И это имея на старте 21 пассажирский лайнер!

Справедливости ради надо сказать, что было несколько попыток отремонтировать теплоходы, прежде чем их продать. Так, жители Севастополя помнят лайнер «Асседо» (в советскую эпоху носил название «Шота Руставели»). Его долго ремонтировали, но потом бросили и продали на слом. Был еще теплоход “Odessa sun”, модернизированный пассажирский лайнер «Узбекистан», но и он был продан. Был куплен еще один паром, названный на Украине «Каледония». Это судно 1976 года постройки, поменявшее до покупки его Украиной семь хозяев. Его пытались использовать на линиях в Стамбул, и как круизный лайнер на Черном море, но и тут не получилось.

Так закончились, не начавшись, морские круизы на лайнерах под украинским флагом. Из всего наследия ЧМП работают только два железнодорожных парома «Герои Плевны» и «Герои Шипки».

Днепр и Дунай

Аналогичные стартовые условия были у Украины и в области речных круизов. В 1979 году советский флот на реке Дунай пополнился двумя комфортабельными речными пассажирскими теплоходами австрийской постройки проекта Q-053. В те годы в Австрии были построены речные пассажирские теплоходы четырех проектов: Q-040, Q-053, Q-056 и Q-065. Два теплохода проекта Q-053 – «Украина» и «Молдавия» — предназначались для реки Дунай, а остальные суда – для работы на реках европейской части России. Эти два лайнера были специально спроектированы под работу на Дунае. Они относительно низкие, чтобы проходить под мостами в европейских столицах. В советское время «Украина» и «Молдавия» работали с интуристами, продолжают работать с ними и сейчас. Пожалуй, это единственное исключение, когда круизная линия на современной Украине сохранилась и продолжает работу.

Перед развалом Советского Союза на Днепре работало 17 круизных лайнеров проекта 301 и 302 постройки ГДР. Здесь нужно прерваться и рассказать об одном, прямо скажем, достижении Министра речного флота УССР. Теплоходы проектов 301/302 – это крупные суда, водоизмещением 3 570 тонн. Они спокойно могут работать в прибрежных морских районах или в акватории закрытых морей – типа Азовского, Белого, или Балтийского. Их мореходность была подтверждена в «лихие девяностые», когда из-за безденежья несколько «чемоданов» — так бывалые речные туристы называют теплоходы этих серий – работали как плавгостиницы в портах Испании и Южной Кореи. Но Министерство Речного флота СССР категорически не хотело давать класс река-море теплоходам этих проектов. То есть они могли эксплуатироваться только на внутренних водных путях – реках, озерах и водохранилищах. Какими-то неведомыми путями Министр речного флота УССР добился разрешения на эксплуатацию теплоходов проекта 301/302 в Чёрном море на маршруте Одесса – Севастополь – Ялта. Класс река-море получили только лайнеры, подведомственные министерству речного флота Украины. Фирменный круиз украинских теплоходов 301-го проекта стал Киев – Херсон – Одесса – Севастополь – Ялта.

Мы не будем здесь приводить старые и новые названия всех теплоходов этих проектов. Скажем только, что с августа 2021 года на Украине остался только один теплоход (в 1991 году их было 17), но принадлежит он швейцарской круизному оператору «Viking river cruises». Теплоход называется «Викинг Синеус» — это бывший «Михаил Ломоносов». Эта компания владеет ещё 4 теплоходами проекта 301/302 в России. Обслуживает только интуристов. Гражданам России и Украины купить билеты на круиз «Викингов» невозможно. Все остальные теплоходы были проданы в Россию и ходят под российскими флагами. «Петр Чайковский» и «Михаил Булгаков», «Русь» и «Россия» и многие другие оказались не нужны Украине. Целый флот больших речных круизных судов был продан в Россию.

Экшн-продажа

Оставшиеся к 2014 году три теплохода эксплуатировались украинской компанией «Червона рута». После кризиса, вызванного майданом, речные круизы на Украине находятся в упадке и практически сошли на нет. Поэтому в «Червоне руте», учитывая негативные перспективы, посчитали, что держать в отстое эти суда невыгодно, и их нужно продать. Покупателем выступила российская судоходная компания «Созвездие»

У неё любопытная, можно сказать не стандартная история развития бизнеса. Дело в том, что практически все крупные речные судоходные компании, занимающиеся речными круизами, появились на базе бывших советских речных пароходств. Это не удивительно. Речные пассажирские суда – сложный дорогой актив, который непросто купить. Несколько энтузиастов речных круизов объединилась в компанию «Инфофлот» в 2003 году. Начали с малого – взяли в аренду двухпалубный теплоход проекта 305 «Василий Чапаев». Дело пошло. В аренду были взяты уже трехпалубные суда. Они все делали очень правильно. И через несколько лет компания купила несколько теплоходов. Сегодня судоходная компания «Созвездие» — так теперь называется «Инфофлот» — входит в так называемую «Большую тройку» операторов речных круизов в России.

В 2017 году руководство «Червоны Руты» и «Созвездия» договорились о продаже двух теплоходов – «Генерал Ватутин» и «Зiрка Днiпра» («Звезда Днепра», бывшее «Маршал Рыбалко»). «Ватутин» находился в отстое, а «Звезда Днепра» совершала редкие круизы. В качестве условия продажи «Червона рута» потребовала гарантий, что проданные суда не будут заходить в порты Крыма. Российская сторона это гарантировала, тем более что получить разрешение на выходы в море для теплоходов этого проекта в Российском речном регистре практически невыполнимая задача. Но рядовая сделка купли-продажи превратилась в увлекательный детектив. О деталях перегона в Россию можно прочитать в Живом Журнале Александра Соснина – учредителя судоходной компании «Созвездие».

После оформления всех бумаг «Генерал Ватутин» должен был совершить переход с перегонной командой из молдавского порта Джурджулешты в российский Ростов-на-Дону. Во время перехода в украинских и российских СМИ появилась информация, что украинский лайнер был угнан экипажем и направляется в российский порт, где, якобы, экипаж лайнера хочет получить политическое убежище. Об этом были даже сюжеты на уважаемых российских ТВ каналах. Кончилось это тем, что теплоход остановили перед Керченским проливом и запретили ему заход в территориальные воды России.

В довершении к этому судовой агент в Ростове, который должен был организовать пополнение запасов лайнера перед его переходом в Нижний Новгород, отказался от заказа из-за возможных политических последствий. «Ватутин» встал на внешнем рейде Керчи за пределами территориальных вод России под контролем катеров Береговой охраны. Наконец, недоразумение разрешилось, судно прошло пограничный контроль, и получило разрешение на переход в Ростов-на-Дону. Но это было еще не все. «Ватутина» отказались обслуживать все судовые агенты, работающие в порту Ростова. Там, почему то, продолжала быть популярной версия, что украинский перегонный экипаж будет просить политическое убежище. С большим трудом удалось убедить одну фирму, оказывающие агентские услуги в порту, что это не так. Второй теплоход, «Зiрка Днiпра», по тому же маршруту был переведен в Ростов-на-Дону через несколько месяцев уже без приключений. Теплоходы немного перестроили (у части кают появились балконы) и переименовали – «Генерал Ватутин» стал «Лебединым озером», а «Зiрка Днiпра» — «Лунной сонатой». С навигации 2019 года они работают в составе круизного флота компании «Созвездие».

Последний пароход

У «Червоны руты» оставался еще один теплоход проекта 301 — «Принцесса Днепра» (бывший «Евгений Вучетич»). К 2021 году «Принцесса» так же осталась без работы. 4 августа 2021 года украинские информационные агентства сообщили, что последний украинский круизный лайнер вышел из порта Херсон под флагом Молдовы и движется в российский порт Кавказ. Лайнер купила российская компания. Больше информации не было. После прибытия «Принцессы» в порт Кавказ судоходная компания «Созвездие» выпустила пресс-релиз о покупке теплохода. После оформления теплохода и небольшого ремонта он выйдет в навигацию 2022 года. Теплоход переименуют. Новое название – «Маленький принц». Есть уверенность, что у «принца», бывшей «принцессы», есть будущее на реках России.

Заключение

У «Червоны руты» остался один теплоход – банкетоход «Rosa Victoria», на котором проводят корпоративы и свадьбы богатые киевляне.

Принадлежащий швейцарской компании «Викинг Синеус» и дунайские круизники «Украина» и «Молдавия» стоят без работы.

Отрасль морских и речных круизов на Украине прекратила своё существование.

Андрей Максимов