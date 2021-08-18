Скандалы: Тольятти-пиар-азот

Как американский бизнесмен Сергей Махлай пытается спастись за счет антироссийских вбросов и нападок на Дмитрия Мазепина

Нечистоплотные дельцы давно используют политические и псевдополитические темы для продвижения своих собственных интересов и дискредитации оппонентов в публичном пространстве. Дело это довольно нехитрое – достаточно лишь написать, что какой-нибудь известный человек на самом деле ведет тайную подрывную деятельность против государственных интересов какой-нибудь страны. Например, России.

Доказательств никаких приводить не надо, в конце концов старый принцип о том, что «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят», никто не отменял. Главное – «вбросить» как следует, а там уж пусть «герои» заказных материалов сами отмываются, как могут.

Примерно в таком ключе в последние годы привык действовать скрывающийся за рубежом бенефициар ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай, судя по всему, не без участия которого вновь была организована серия заказных очерняющих публикаций против своего главного оппонента Дмитрия Мазепина и его компаний «Уралхим» и «Уралкалий».

Махлай вместе с четырьмя подельниками, двое из которых – иностранцы, 5 июля 2019 года был заочно признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Хищения осуществлялись путем занижения цен на экспортную продукцию ТоАЗа и перепродажи ее через аффилированную швейцарскую фирму по рыночным ценам. Полученная таким образом незаконная маржа присваивалась членами международной преступной группы. Все они заочно получили по 8,5–9,5 лет лишения свободы. Махлая и его сообщников суд также обязал выплатить 77,3 млрд руб. ТоАЗу и еще 10,3 млрд руб. – миноритарному акционеру предприятия «Уралхиму», которые были признаны потерпевшими по делу. Приговор вступил в силу 26 ноября 2019 года. Взыскателем долга как в свою пользу, так и в пользу «Тольяттиазота», судом был назначен «Уралхим», который несколько лет назад обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке деятельности владельцев «Тольяттиазота».

Обвинительный приговор не подействовал отрезвляюще на дельца Сергея Махлая и не заставил его свернуть с криминального пути, поэтому с тех пор его положение лишь ухудшалось. В отношении него и других лиц, связанных с ТоАЗом, СК РФ возбуждены и расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). По делу о взятке 9 июня 2021 года был признан виновным экс-глава принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка Александр Попов, который пытался передать Верховному суду РФ взятку в $2 млн за отмену решения о доначислении ТоАЗу налогов за 2010 год. Бывший банкир получил 7,5 лет колонии строгого режима, а Махлай проходит по делу как подозреваемый в непосредственном заказе преступления.

Предписанную судом компенсацию потерпевшим Махлай отказался выплачивать, вместо этого пытаясь то обанкротить принадлежащий осужденным ООО «Томет», на который суд обратил взыскание долга, то переписать имущество, нажитое на ворованные деньги, на жену Ирину. Это тоже не помогло, и 9 августа 2021 года Арбитражный суд Самарской области признал самого Махлая банкротом, ему был назначен финансовый управляющий Олег Егерев. Заявление о банкротстве с целью обращения взыскания на имущество Махлая подал «Уралхим».

11 августа на все имущество Махлая был наложен арест в виде запрета совершать любые действия, направленные на отчуждение, обременение или уничтожение принадлежащего должнику имущества, находящегося у него или других лиц, без получения согласия финансового управляющего. Такого Махлай явно не ожидал и был абсолютно к этому не готов, поэтому у него, по-видимому, началась нешуточная паника.

Проигрывая один судебный процесс за другим, Махлай пытался спасти себя, придав делу политическую окраску, объявив себя жертвой Мазепина, «работающих» на его стороне некоторых госчиновников и в целом российского государства, который почему-то не встал на защиту осужденного по уголовной статье мошенника, а наоборот, взыскал с него 3 млрд рублей неуплаченных налогов. Махлай даже подал на Россию два иска в ЕСПЧ. Якобы в России многочисленные уголовные дела, в которых он фигурирует, нарушают его права и свободы. Но это ему не помогло, уголовные дела закрыть не удалось, несмотря даже на огромные средства, мобилизованные на попытки подкупа судов.

И вот теперь мошенник Сергей Махлай организовал в России очередную информационную кампанию, под лозунгом «лучшая защита – это нападение». И снова пиарщики Махлая, которых он нанял в России, разыграли политическую карту. Они в своих публикациях пытаются обелить беглого преступника, придумывая и распространяя псевдополитический компромат на Дмитрия Мазепина.

Уже который раз махлаевские пиарщики пытаются обвинить Мазепина в оппозиционной деятельности в Белоруссии. Притянуть эту тему махлаевцы пытаются за такие зацепки: Мазепин – уроженец Минска, возглавляет Российско-Белорусский деловой совет при Торгово-промышленной палате, а его «Уралкалий» – конкурент «Беларуськалия». Как «оппозиционную деятельность» пиарщики Махлаев еще раньше пытались представить то, что во время политического кризиса в Белоруссии в 2020 году Мазепин предложил через деловой совет помочь отчисленным из белорусских вузов студентам получить образование в России, и вообще призвал решить внутриполитический конфликт в Белоруссии путем переговоров, а не силовыми действиями.

Введение западных санкций против Минска, президента Лукашенко и государственного «Беларуськалия» Махлай приветствовал в качестве удачных поводов для того, чтобы вновь привязать белорусскую тему к своему оппоненту. Якобы теперь уж точно ясно, что за американскими санкциями по отношению к Белоруссии стоит Мазепин, потому что он основной их бенефициар.

Еще одно обстоятельство, не дающее покоя махлаевским пиарщикам – перевалочные терминалы «Уралхима» в Латвии. Якобы другие российские производители удобрений строят перевалочные мощности в российском порту Усть-Луга, а «Уралхим» инвестирует в терминалы на вражеской территории, значит, точно для спонсирования белорусской оппозиции с подачи Запада! Однако эти находчивые авторы забыли, во-первых, что свой терминал в Риге «Уралхим» построил еще в 2009 году. Как-то с трудом верится, что все это делалось с дальним прицелом на организацию политического кризиса в Белоруссии в 2020 году. Во-вторых, «Уралхим», как и те самые другие российские производители удобрений, тоже работает над проектом терминала в Усть-Луге, о чем авторы махлаевской заказухи предпочли умолчать. А Литва вообще закрывает границы для транзита продукции «Беларуськалия» на экспорт, так что вообще не ясно, как можно использовать латвийские терминалы «Уралхима» для финансирования чего бы то ни было в Белоруссии.

Еще бредовее звучат рассуждения авторов этих статей о том, что, если трубопровод «Трансаммиак», часть из которого проходит по территории Украины, перейдет под контроль «Уралхима», Мазепин будет якобы использовать его, чтобы финансировать белорусскую оппозицию еще и через Украину. Тут у авторов этой невероятной идеи явный логический коллапс. Сейчас, как и десятки лет до этого, «Трансаммиак» принадлежит Махлаям. Значит ли это, следуя той же логике, что политический кризис 2020 года в Белоруссии через территорию Украины спровоцировали и профинансировали именно Махлаи? Хотелось бы увидеть какое-нибудь серьезное расследование и на этот счет.

Украинскую тему тоже уже не первый раз белыми нитками пытаются «пришить» к Мазепину и «Уралхиму». Шесть лет назад произвел скандал ролик, на котором якобы Дмитрий Мазепин обсуждает с тогдашним губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили покупку украинских предприятий. Позже было установлено, что ролик – фальшивка, роли «Мазепина» и «Саакашвили» исполняли подобранные по типажам артисты, сами руководители никогда не встречались и ничего подобного не обсуждали, Мазепин украинскими активами не интересовался, а Саакашвили до ролика даже не знал, кто такой Мазепин. Ролик был намеренно снят в плохом качестве и смонтирован одним известным российским пиар-агентством по заказу Махлаев, но прежде чем это выяснилось, он успел вызвать скандал в правительстве Украины.

Чисто белорусской линии в кампании очернения своего оппонента Махлаю показалось мало. Они для верности еще решили запустить сюжет о том, что Мазепин еще и якобы ведет какие-то хитрые политические игры в России. Мазепин рисуется в черных красках не просто как адепт оппозиционного течения в белорусской политике, но как олигарх, пошедший против линии Кремля в отношениях с Белоруссией.

Нанятый Махлаем крупный российский PR-холдинг, известный своим насколько «творческим», настолько и специфическим подходом к разработке медийных проектов, судя по всему, организовал двухходовку. Сначала был сделан короткий вброс в Telegram-каналах о том, что на место президента страны метит владелец «ФосАгро» Андрей Гурьев. А затем появился обстоятельный «компромат» о том, что этот вброс был якобы сделан по заказу Мазепина. На этом была развита целая истерическая кампания, что Мазепин переступил некое «табу» в российской политике, нарушил негласные, но всем известные правила, запрещающие рассуждать на тему президентства, и что в Кремле такие «нарушения» не прощают. Вот так, ни за что, ни про что, без всяких, даже выдуманных, доказательств пиарщики, страдающие отсутствием логики, но не щедрого финансирования, наводят тень на плетень любого персонажа, если он является объектом заказухи.

Вот такие темы всплывают в грязной информационной кампании, скрывающей банальный страх одного скрывающегося за рубежом мошенника понести ответственность за свои поступки в соответствии с российским законом. Особенно печально, что зарабатывать на подготовке и размещении всего этого не стесняется крупное российское пиар-агентство, за которым стоит высокопоставленный государственный чиновник, работающий в российском официальном информационном поле.

Очередная кампания Махлая в прессе могла бы увенчаться определенным успехом, если бы не одно «но»: она явно рассчитана не на обывателя. Тех, на кого она рассчитана – российские госчиновники, политики, руководство правоохранительных органов и спецслужб – Махлай и его подручные, похоже, считают слишком уж наивными людьми. Но в действительности это довольно подготовленная и интеллектуальная аудитория, которой хорошо известны приемы ведения заказных информационных кампаний. В забористый конспирологический бред нанятых Махлаями пиарщиков они едва ли поверят.

А потому, как бы ни старался Махлай, ничего у него не выйдет. Его имущество, нажитое за счет тёмных дел, будет по решению суда реализовано и направлено на выплату компенсаций тем, кто пострадал от его афер. А явно организованный им черный пиар явственно показывает, что именно Махлай является ярым врагом всего российского, будь то бизнесмены, судьи, чиновники, или само Российское государство.

Александр Петров