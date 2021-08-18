Тест: угадай песни из советских фильмов

“Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о земную ось,

мимо плывут столетья, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля”, – пожалуй, эти строчки из фильма “Кавказская пленница” знакомы каждому жителю России.

А вы знаете, кто их спел? Многие думают, что исполняла сама Наталья Варлей, однако на самом деле в фильме актриса лишь открывает рот, а поет звезда советской эстрады Аида Ведищева.

Издание “Дни.ру” подготовило для своих читателей тест. Интересно, сможете ли вы отгадать исполнителя и композицию, зная всего лишь описание ленты? Не забудьте поделиться результатом в комментариях и рассказать друзьям. Удачи!