Экс-участник One Direction Лиам Пейн и его невеста Майя Генри снова вместе

Лиам Пейн и Майя Генри снова вместе! Парочка была замечена в Сен-Тропе через почти два месяца после того, как стало известно об их расставании. Не успели фанаты Лиама Пейна свыкнуться с мыслью, что 27-летний певец снова свободен, как музыкант вернулся к любимой. Папарацци удалось поймать влюбленных на юге Франции, где они поднялись на борт яхты, где шла вечеринка, и вернулись лишь далеко за полночь. Как утверждают очевидцы, на 21-летней Майе было розовое с принтом платье Gucci и летние босоножки. Лиам был одет просто – в темные джинсы и белую футболку. Они держались за руки и было очевидно, что молодые люди снова вместе. Источник, близкий к паре, также подтвердил эту новость в разговоре со СМИ.

Когда Майя вернулась из Великобритании, Лиам стал предпринимать попытки ее вернуть, и в конце концов, добился своего, совершив очень романтический поступок. Все его друзья и семья любят Майю, потому что она оказывает на него здоровое влияние. Кроме того, думаю, они (Лиам и Майя) поняли, что не могут жить друг без друга, – высказался инсайдер.

Лиам и Майя, август 2020 года

Впервые о романе между молодыми людьми заговорили в сентябре 2019 года, когда папарацци запечатлели их вместе. В то же время Майя опубликовала романтический снимок с Лиамом в Instagram. Про девушку Лиама известно не так много. Майя — дочь известного техасского адвоката Томаса Дж. Генри и имеет латиноамериканские корни. Когда ей исполнилось 15, семья устроила для нее вечеринку в честь кинсеаньера (латиноамериканское совершеннолетие), потратив на нее 5 миллионов долларов. Кстати, в том же возрасте, по сообщеиям британских источников, она впервые увидела Лиама: группа певца One Direction тогда проводила встречу с поклонниками, и Майя была в числе фанатов.

В прошлом августе появилась информация о том, что Лиам сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Эту информацию на эксклюзиве сообщило британское издание Daily Mail, а в подтверждение — опубликовало фото пары, сделанные на которых Лиам и Майя покидают ресторан Аркадия Новикова в центре Лондона, и на пальце у девушки красуется кольцо с бриллиантом стоимостью в 3 миллиона фунтов стерлингов.

В июне этого года на YouTube появился новый выпуск авторского шоу британского предпринимателя Стивена Бартлетта “Дневник генерального директора” (The Diary Of A CEO), гостем которого стал Лиам Пейн. Во время беседы бывший участник группы One Direction неожиданно признался, что сейчас одинок, и его отношения с возлюбленной Майей Генри закончены.

Да, я сейчас один. Я разочарован в себе, потому что продолжаю причинять людям боль. Это меня раздражает. Я просто не очень хорош в отношениях. И мне надо еще поработать над собой, прежде чем снова с кем-то сойтись, – сказал Лиам в июньском интервью.

Напомним, что до Майи у Лиама был мимолетный роман с Наоми Кэмпбелл и Кайро Двек, а еще раньше – долгие отношения с певицей Шерил Коул. К слову роман с Шерил — практически перевернутый сценарий отношений Лиама с Маей. Коул была судьей на шоу The X Factor, после которого и прославился Лиам, и знала молодого человека с 17-летнего возраста. При этом встречаться они начали через 6 лет после этой встречи в 2016 году, а в 2017 у них родился сын Беар. Однако спустя 1,5 года после рождения сына музыканты одновременно объявили о расставании и с тех пор никак не комментировали свою личную жизнь.