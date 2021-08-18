Меркель возложит венок к Могиле Неизвестного солдата

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу в Москве возложит венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Пятничная поездка (Меркель) в Москву имеет очень концентрированную программу, сконцентрирована на переговорах с российским президентом. Собственно, есть три пункта программы: возложение венка к Могиле Неизвестного солдата… в Александровском саду, затем переговоры с президентом Путиным, а затем совместная пресс-конференция», – цитирует Зайберта РИА «Новости».

Напомним, канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что переговоры канцлера Меркель и президента Украины Владимира Зеленского несут в себе серьезную угрозу. По его мнению, украинского лидера могут принудить к неприемлемым для Киева компромиссам.