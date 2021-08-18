 

Эффективность вакцины «Спутник Лайт» оценили в 93,5%

18.08.2021, 15:24, Разное
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В настоящий момент прививку российским препаратом получили 320 тысяч граждан этой страны, передает РФПИ. Согласно оценкам экспертов министерства здравоохранения Парагвая, эффективность вакцины «Спутник Лайт» составляет 93,5%.

Данные из Парагвая свидетельствуют о том, что вакцина имеет высокий профиль безопасности. В ходе прививочной кампании органы здравоохранения не зафиксировали серьезных нежелательных явлений и летальных исходов, связанных с вакцинацией.

Также у привитых не было случаев церебрального венозного тромбоза (CVT), синдрома Гийена-Барре, повышенной проницаемости капилляров, миокардита или перикардита после вакцинации.

«Благодаря высокой безопасности и эффективности в ряде стран вакцина «Спутник Лайт» в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей», — сообщили в РФПИ.

Так, недавно Азербайджан представил промежуточные результаты исследования безопасности комбинации вакцин «Спутник Лайт» и препарата, созданного AstraZeneca и Оксфордским университетом. Применение обеих вакцин не вызвало нежелательных явлений и случаев заражения коронавирусом у добровольцев.

Вакцина «Спутник Лайт» была создана специалистами центра им. Гамалеи на той же аденовирусной платформе, что и «Спутник V». Она состоит из первого компонента (V1) и предназначена для однократного введения. Предполагается, что после прививки антитела будут вырабатываться быстрее, чем после «Спутник V», а иммунитет будет сохраняться в течение трех-четырех месяцев.

«Спутник Лайт» предназначен в первую очередь для поставки в страны с сильными эпидемическими очагами, чтобы в краткие сроки сбить рост заболеваемости и уменьшить нагрузку на здравоохранения. В РФ препарат используют для ревакцинации ранее привитых от COVID-19. 



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