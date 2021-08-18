Беленюк: Я хожу в церковь Московского патриархата, в нее ходила бабушка

“Да, [я верующий], православный. Хожу в храм, который находится возле моего дома на улице Мостицкая, буквально в пяти шагах. Это церковь Московского патриархата. Дело в том, что туда ходила моя бабушка. Она была очень религиозная – мне до нее очень далеко. Я не так часто хожу в церковь. И хотя я уже живу в другом месте, все равно возвращаюсь к ней, хожу в нее. Там все меня знают, я вот пришел – все меня поздравляли [с победой на Олимпиаде]. Чуть ли не службу остановили, чтобы меня поздравить. Когда травмировал плечо, приехал – меня благословили и отправили на соревнования. Это мое место силы. Соответственно, я в последнюю очередь задумываюсь, чей там патриархат и все остальное. Я прихожу “подзарядиться” в то место, куда меня водили, когда я только начал ходить”, – сказал Беленюк.

По его словам, он, как правило, не остается на проповеди священников, поэтому не слышал в этой церкви “московских нарративов”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

В детстве увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку “Слуги народа” (№10 в списке).

15 декабря 2018 года на объединительном соборе была создана Православная церковь Украины. В соборе приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

После этого представители УПЦ МП стали заявлять о том, что сталкиваются с гонениями.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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