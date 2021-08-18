 

Украинским экспортерам следует быть готовыми к резким изменениям цен – причем в обе стороны – СМИ

18.08.2021, 15:22, Новости дня
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Журналисты отмечают со ссылкой на данные Кабмина, что с января по июль 2021 года в госбюджет поступило более чем 680 млрд грн, что превышает такой же показатель прошлого года, и произошло это по большей части за счет таможенных и налоговых поступлений, в которых значительную роль сыграл экспорт сырьевых товаров. Прежде всего на ситуацию повлиял рост цен на пшеницу, рапс, кукурузу, масличные культуры, а также на железную руду и металлопродукцию, отмечают авторы материала.

Управляющий партнер ИК “Атланта Капитал” Юрий Нетесаный заявил в комментарии телеканалу, что есть предпосылки для роста цен.

“На сегодня цена, скажем, на эти продукты – она растет. Если говорить о пшенице, то на сегодня цена составляет почти 750 долларов, рост цен продолжится. Мы ожидаем, что уже в сентябре цена будет достигать 800 долларов, соответственно, есть определенные предпосылки для того, что цена и дальше будет расти”, – предполагает он.

“5 канал” отмечает, что продолжительность тренда эксперты прогнозировать не берутся.

“Они объясняют, что мировая экономика находится в процессе т. н. перехода на другое технологическое устройство, поэтому украинским экспортерам следует быть готовыми к резким изменениям цен – причем в обе стороны”, – говорится в статье.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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