Скандалы: Владимир Евтушенков поплатился за жадность

Radisson решил судиться с Cosmos Hotel, принадлежащей АФК «Система» за досрочное прекращение договор

Принадлежащей АФК «Система» Cosmos Hotel Group, отказавшейся от использования вывески Park Inn для семи своих отелей, не удалось мирно разойтись с владельцем бренда — Radisson Hotel Group. Гостиничный оператор оспаривает это решение в суде. Эти отели могли приносить Radisson до 35 млн руб. в год. С негативными последствиями в ходе ребрендинга столкнулись и сами гостиницы: их загрузка сократилась на 15–20%, а часть персонала уволилась.

Radisson Hotel Group (RHG), владеющая в том числе брендом Park Inn, обратилась в Стокгольмский арбитраж, оспаривая решение Cosmos Hotel Group (CHG). Об этом рассказали три собеседника “Ъ” на рынке недвижимости. По словам одного из них, причина состоит в досрочном прекращении партнерства CHG с Radisson по использованию бренда Park Inn для некоторых гостиниц. Контракт разорван по инициативе Cosmos Hotel Group, добавляет собеседник “Ъ”. Стороны от комментариев воздержались.

CHG контролируется АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Сейчас компания владеет и управляет 20 отелями с совокупным фондом 6,5 тыс. номеров. Группа развивает гостиницы как под собственными брендами линейки Cosmos, так и под международными. В июле 2021 года компания заявила о своих планах перевести семь отелей Park Inn под бренд Cosmos Hotels. Речь идет об объектах в Астрахани, Волгограде, Ижевске, Казани, Сочи, Новосибирске и Ярославле, которые «Система» в 2016 году выкупила у фонда VIYM Андрея Якунина.

Причиной отказа от бренда Park Inn стали высокие отчисления за использование вывески, хотя менеджмент Radisson не привлекался к управлению гостиницами, заявляли ранее в CHG.

Партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорит, что такая форма сотрудничества называется лицензионным соглашением. Обычно она предусматривает, что владелец бренда получает 3–5% от выручки номерного фонда. При среднегодовых доходах отеля в 100 млн руб. речь идет о 3–5 млн руб. в год, поясняет господин Ивашкевич. То есть платежи по использованию бренда для семи объектов могут достигать 35 млн руб. в год. Для сравнения: отчисления системам бронирования отелей составляют в среднем 18% от выручки, добавляет эксперт.

Руководитель подразделения индустрии гостеприимства CBRE Татьяна Белова поясняет, что смена бренда гостиницы практически всегда подразумевает долгий юридический процесс. Одни из собеседников “Ъ” на гостиничном рынке отмечает, что договор между RHG и CHG был заключен по нормам английского права. Партнер юрфирмы Mansors Роман Зыков поясняет, что при заключении международных соглашений часто привлекаются консультанты из англосаксонских фирм, ориентирующиеся на понятную им правовую систему. Кроме того, российские компании часто заключают соглашение через кипрские структуры. Эти условия, как и подсудность дела в случае возникновения конфликта, по словам господина Зыкова, фиксируются в договоре. По его словам, в среднем рассмотрение дела в Стокгольме занимает 12–18 месяцев.

Один из источников “Ъ” на рынке отмечает, что отказ от бренда Park Inn стоил отелям CHG потери 15–20% заполняемости, так как лояльные к бренду клиенты перестали в них селиться.

Он также отмечает, что в гостиницах уволилась часть персонала. «Компания оказалась не готова к ребрендингу: люди, работавшие в международной сети, должны были перейти на малопонятные стандарты»,— отмечает собеседник “Ъ”. Он предполагает, что причиной судебного разбирательства между сторонами стал стиль ведения переговоров CHG, не уведомившей заблаговременно партнеров о своем решении.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова