 

Володин назвал предательство элит и слабость руководства причинами распада СССР

18.08.2021, 15:14, Разное
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События 1991 года Председатель ГД сравнил с 1917-м. “Произошло предательство элитами интересов народа и государства”, – отметил спикер.

Он напомнил, что в сложное для страны время секретари обкомов, ЦК КПСС и Верховный Совет никак себя не проявили. Вместо принятия решений, они отсиделись в отпусках и разбежались, констатировал Володин.

“Партийная бюрократия КПСС по сути перечеркнула свои идеалы, если так можно назвать идеологию партии, предала страну и ее граждан”, – написал спикер Госдумы.

Еще одной причиной распада страны стала слабость Михаила Горбачева как политика, считает председатель ГД. Он указал на неспособность первого и последнего президента СССР сплотить политические силы и сохранить страну.

По словам Володина, политик должен обладать порядочностью, компетентностью, эффективностью, умением принимать решения, брать ответственность на себя и доводить начатое до конца. Но этих качеств недостаточно без любви к своей стране, подчеркнул спикер. Вместо борьбы за сохранение страны тогдашние элиты ее “дружно развалили”, констатировал председатель ГД.

Володин призвал не повторить события 30-летней давности. “Очень важно, что сегодня нет монополии на власть, есть многопартийность. Важно, что есть конкуренция различных политических сил. Есть свобода слова”, – отметил спикер.

Он предупредил о разрушительности популизма и демагогии. “У нас могут быть разные партийные программы, разные партийные билеты, но Родина у нас одна – Россия”, – заключил Володин.



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