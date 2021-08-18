Территории бывших промзон Москвы попадут под комплексное развитие

Проекты комплексного развития помогут перестроить бывшие столичные промышленные зоны, которые долго время оставались без дела, занимая при этом большие территории. Московские власти намерены решить этот вопрос в рамках городской программы

“Индустриальные кварталы”.

Реализация проектов благоустройства заброшенных территорий позволит создать порядка полумиллиона новых рабочих мест и привлечь более семи триллионов рублей в качестве инвестиций. В столичном регионе на месте промзон могут появиться 90 новых детских садов и школ, а также 27 физкультурных комплексов и бассейнов. В настоящее время рассматривается около 130 различных проектов комплексного развития.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своей страничке в социальной сети “ВКонтакте”, что столица просто “утыкана” огромным количеством заброшенных промышленных зон, которые начали строить еще в XVII веке.

Он отметил, что на этих территориях не функционирует производство, в основном там располагаются склады, груды металлолома и свалки. Жители жалуются на неприятное соседство. Мэр города подчеркнул, что жителям не нравится подобное соседство.

Градоначальник также добавил, что до революции Москва занимала второе место в России по количеству заводов. В советское время их число продолжало расти, а в 90-е годы многие предприятия просто развалились. Собянин заявил о необходимости включения этих территорий в городскую среду.

Мэр Москвы подчеркнул, что в 2021 году власти объединили все проекты комплексного развития промзон в единую программу “Индустриальные кварталы”, которая должна обеспечить жителей российской столицы новой комфортной средой для жизни, работы и отдыха.

Городские власти на сегодняшний день приводят в порядок соответствующие нормативные акты. В ближайшее время они намерены изучить и принять 13 проектов комплексного развития территорий бывших промзон. Кстати, первый подобный договор в России был заключен в прошлом году. Он предполагал реорганизацию бывшей промзоны Октябрьское Поле.

Рассматриваемые проекты касаются благоустройства территорий общей площадью около двух тысяч гектаров, где потенциально можно построить 33 млн. кв. м недвижимости. Сюда можно отнести десять млн. кв. м промышленной, 14 млн. кв. м общественно-деловой и девять млн. кв. м жилой застройки, в том числе, объектами из программы реновации.