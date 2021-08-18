Полиция пришла домой к людям…

…чьи адреса попали в слитые базы «Умного голосования» и сторонников Навального.

Люди в гражданской одежде, представляющиеся сотрудниками уголовного розыска, с вечера 17 августа массового приходят к москвичам, чьи адреса указаны в слитых базах данных, собранных командой Алексея Навального. Об этом сообщает проект «ОВД-инфо».

Правозащитники зафиксировали как минимум 20 визитов к людям, чьи персональные данные были в базе «Умного голосования», базе участников митинга «Свободу Навальному» или базе тех, кто отправлял пожертвования ФБК (фонд признан властями РФ иностранным агентом и экстремистской организацией). Сами полицейские не объясняют, откуда у них база данных.

Силовики, по данным проекта, требуют объяснить, как человек попал в базу с персональной информацией или почему жертвовал деньги структурам Навального. В одном случае полиция просила написать заявление на Навального за «незаконную передачу персональных данных», пишет «ОВД-инфо».

Полиция также приходила с визитом к спецкору «Новой газеты» Илье Азару, чей адрес также попал в утекшие базы. С чем связан визит — доподлинно неизвестно. Журналиста в этот момент не было дома.

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База участников митинга «Свободу Навальному» попала в Сеть в апреле этого года. Команда Навального тогда заявила, что данные за вознаграждение якобы слил их бывший коллега Федор Горожанко. Горожанко отрицал причастность к утечке. В некоторых случаях сотрудников госпредприятий, попавших в базу, увольняли с работы.

Слив базы данных зарегистрированных на «Умное голосование» москвичей произошел в июле. IT-энтузиасты указывали команде Навального, что сайт голосования имел уязвимости, через которые «украсть» данные было несложно.

После признания ФБК экстремистской организацией финансовая поддержка команды Навального может преследоваться в РФ по закону. При этом в ФБК заявили, что протестировали «безопасную» систему сбора пожертвований. Основатель сервиса RedShieldVPN Владислав Здольников нашел в новой системе сбора донатов проблемы с анонимностью — сервис добавляет в отчет о платеже данные о том, через какой сайт и куда совершена транзакция. «К сожалению, будут уголовные дела. Они не могли не знать. Я не понимаю, зачем врать в таких вещах. Они-то в безопасности, но зачем врать жертвователям?» — написал Здольников.

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