Настасия Шубская поделилась новыми фото сына от Александра Овечкина в честь его дня рождения

Сегодня в семье прославленного хоккеиста Александра Овечкина и его супруги Настасии Шубской большой праздник – их старшему сыну Сергею исполнилось три года. Мама именинника по этому случаю поделилась с подписчиками новыми снимками сына. Так было и в прошлом году, и в первый день рождения младшего сына в мае этого года. На этот раз Настасия опубликовала серию снимков из семейного архива, показав, как Сережа выглядит сейчас и каким был в младенчестве.

Любимый наш сыночек, с днем рождения, – коротко подписала публикацию Настасия.

Сергей Овечкин

Знаменитые друзья и подруги Настасии отметились со своими поздравлениями в комментариях. Среди них Екатерина Мцитуридзе, Наташа Чистякова-Ионова, Катя Лель, Марина Кравец и другие.

Сергей Овечкин, первенец Александра и Настасии уже стоит на коньках и друзья родителей прочат Сергею Овечкину спортивную карьеру, уже сейчас называя его будущим чемпионом.

Александр Овечкин и Настасия Шубская с детьми

Александр Овечкин и Настасия Шубская – одна из самых образцовых звездных пар, к которой приковано внимание общественности и за чьей жизнью следят тысячи, в том числе и фанаты большого спорта. Они познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине, поженились в США в 2016-м, а спустя год сыграли пышную свадьбу в Москве в День семьи, любви и верности – 8 августа 2017 года, и сами стали живым олицетворением этого праздника.

Как бы громко и пафосно это ни звучало, но рождение ребенка действительно переворачивает жизнь, с самого детства ты любишь своих родителей, затем появляется муж или жена; ты испытываешь к этому человеку уже совсем другой спектр чувств. Но с рождением ребенка в тебе просыпается такая безграничная любовь, когда ты можешь отдать за него свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду,- признавалась Настя в интервью HELLO! в августе 2019 года. Помимо Сергея, в семье подрастает младший сын – Илье Овечкину исполнился год в конце мая.