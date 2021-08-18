 

В Днепровском районе Киева застрелили мужчину – полиция

18.08.2021, 14:28, Новости дня
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Информация о нападении в полицию поступила в 11.30.

“На месте полицейские обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными. Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись”, – отметили правоохранители.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Правовая квалификация событию пока не дана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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