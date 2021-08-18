Экономист о ценах на подсолнечное масло: Это наглый грабеж украинских граждан при молчаливом согласии власть имущих

“Купил сегодня в “Ультрамаркете” подсолнечное масло “Олейна”. На самом деле, мог купить какое-то другое и в другом супермаркете. Вопрос в том, что не может не поражать ситуация с ценой на подсолнечное масло в украинских магазинах в этом году. Обращает внимание распространенная практика сокрытия масштаба подорожания на товары повседневного спроса за счет снижения фиксированного объема товара. Независимо от того, идет ли речь идет о бутыли или расфасованной пачке какого-то товара. Это можно увидеть по многим товарам, в том числе и по маслу. Сейчас его продают не в литровых бутылях, как прежде, а в бутылях на 850 мл”, – отметил эксперт.

Он сообщил, что купил подсолнечное масло “Олейна” в бутылке объемом 850 мл за 61,8 грн.

“То есть, литр этого масла в Украине, в Киеве в продуктовом магазине стоит 72,7 грн, или 2,3 евро. Следует напомнить, что Украина является мировым лидером по экспорту подсолнечного масла. Почти 50 процентов международного рынка подсолнечного масла обеспечивается именно Украиной. И при этом его стоимость в Украине выше, чем в магазинах стран ЕС. В этом легко убедиться, сделав поиск в интернете. Я, например, поискал стоимость подсолнечного масла в берлинских онлайн-магазинах. Там можно купить литр подсолнечного масла за 1,99 евро и даже при 1,39 евро”, – написал Кушнирук.

Он подчеркнул, что по обычной экономической логике в украинских магазинах масло должно стоить дешевле, чем в странах ЕС.

“Потому что, по меньшей мере, нет расходов перевозки морским транспортом. Кроме того, масштаб цен в странах ЕС значительно выше. Зарплаты работников в той же Германии во много раз выше, чем в Украине. Поэтому расходы на реализацию подсолнечного масла в Украине обойдутся значительно дешевле. Для меня очевидно, что речь идет о циничном картельном сговоре производителей подсолнечного масла. Также к этому могут быть причастны торговые сети, но исключительно по договоренностям с производителями. Итак, мы являемся свидетелями циничного ограбления украинских граждан, которое осуществляется при молчаливом согласии Антимонопольного комитета (АМКУ). А это потворство ограблению не могло не быть согласовано Офисом нашего выдающегося деятеля современности. Следует помнить, кого он назначил на должность председателя АМКУ, и какое отношение он имеет непосредственно к нашему недораЗЕменделю”, – заявил экономист.

Он считает, что основная причина такой ситуации – аграрное лобби в парламенте.

“Сейчас это аграрное лобби мощно представлено в рядах фракции “Слуга народа”. Недаром аграрные олигархи в этом году с такой легкостью протолкнули снижение ставки НДС на зерновые и масличные до 14%. Хотя нигде в мире не снижают ставку НДС на аграрное сырье. Такое снижение ставки НДС производится только для некоторых готовых продуктов питания. Но в Украине интересы аграрных олигархов не менее важны для “слуг народа”, чем интересы ИнвестБени. Хотя, конечно, его интересы – превыше всего! Не исключаю, что в том числе за счет “чемоданов с важными аргументами” наших аграрных олигархов затем выплачиваются ежемесячные бонусы, размер которых по некоторым сообщениям в СМИ, начинается от 20 тыс. вечнозеленых, тем “слугам народа”, которые послушно давят всего, что согласовано офисом Зе”, – написал Кушнирук.

По оценке экономиста, таких преференций для аграрного бизнеса не было даже при президентстве беглого Виктора Януковича.

“Мы наблюдаем наглое ограбление украинских граждан, которое осуществляется при молчаливом согласии нынешних власть имущих. Лишь должен признать, что такого грубого ограбления и наглости чиновников по отношению к собственным гражданам я даже во времена президентства Януковича не помню”, – заявил эксперт.

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Контекст:

Согласно июньским данным Государственной службы статистики, сельское хозяйство, рыбная и лесная отрасль в Украине – наиболее рентабельная сфера экономики, ее рентабельность оценивается в 18,4%.

В 2020 году агропредприятия Украины увеличили свою прибыль в полтора раза, до 58,5 млрд грн, об этом писало в феврале 2021 года агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Национального научного центра “Институт аграрной экономики”. При этом само производство сельхозпродукции сократилось на 14%. Эксперты отмечали, что рост пробыли вызван исключительно подорожанием агропродукции. Так, наибольшую прибыль получили сельскохозяйственные предприятия, которые производят подсолнечник, – около 21,1 млрд грн, пшеницу – 19 млрд грн, кукурузу на зерно – 11,9 млрд грн, рапс – 6,6 млрд грн, а также молоко – 3,8 млрд грн.

В декабре 2020 года Рада снизила для аграриев-производителей сырья ставку НДС с 20% до 14%, президент подписал закон в феврале 2021 года.

Также аграрии получили почти 1 млрд грн на компенсации при покупке техники, а еще они – самые активные участники правительственной программы дешевых кредитов, отчитались в украинских банках, пишет “Главком”.

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