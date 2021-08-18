 

Тяжелое детство, три брака и незамеченные инфаркты: что известно о трагической судьбе Дворжецкого

18.08.2021, 14:20, Разное
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Владислав Вацлавович родился в 1939 году в Омске. Его отец был актером, а мама балериной. Его детство было крайне тяжелым. Шла война, в 1942 году родителя будущей звезды осудили за контрреволюционную пропаганду и сослали в лагерь. Мать старалась уберечь ребенка, но злые дети в окружении быстро расставили все по местам. В лагере отец встретил другую женщину, появился на свет ребенок.

Наладить отношения с отцом артист так и не смог. Зато его новую возлюбленную полюбил практически сразу. Они были очень близки. Владислав Дворжецкий не собирался быть актером, он мечтал поступить в медицинский институт, но у него не вышло. Именно тогда мать предложила сыну пойти в театральное училище. Так он и сделал.

Его первой большой работой стала роль Хлудова в кинокартине “Бег”. Тогда артист вдруг проснулся знаменитым. Потом было множество звездных появлений: от “Соляриса” легендарного Тарковского до “Капитана Немо”. Он сумел стать всенародным любимцем. У звезды было три брака, со всеми женщинами актер сохранил теплые отношения.

Его последней любовью стала сотрудница горисполкома, Наталья Литвиненко. Владислав Дворжецкий встретился с ней в гостях. Они любили друг друга, но так и не поженились. Артист несколько раз был на волосок от смерти. Сперва он опоздал на поезд, который позднее разбился, а затем попал в автокатастрофу, в которой выжить казалось невозможным. Скончался любимый всеми артист в 39 лет. У него случился третий инфаркт. Первые два он перенес на ногах.



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