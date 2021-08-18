 

В Москве благоустроили территории 23 поликлиник

18.08.2021, 14:20, Разное
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В Москве действует специальный стандарт для реконструкции поликлиник. Согласно новым правилам, после капитального ремонта медицинские учреждения должны соответствовать мировому уровню. В российской столице продолжается масштабная программа по строительству и модернизации объектов здравоохранения.

В программу реконструкции на данный момент включены 137 поликлиник, что составляет примерно треть столичного фонда. Ремонт 53 городских поликлиник планируется завершить к началу следующего года. Еще 23 медучреждения уже готовы принимать посетителей. Они оборудованы по последнему слову техники и полностью соответствуют московским стандартам.

Меж тем, городские власти стремятся предоставить москвичам не только качественное медицинское обслуживание, но и благоустроенные территории. Вокруг новых поликлиник появились зеленые зоны. Рядом с медучреждениями разбили более шести гектаров газона и высадили свыше трех тысяч деревьев и кустарников. Специалисты подбирали растения, которые не вызовут аллергической реакции у посетителей.

Заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай отметил, что горожане должны регулярно приходить в поликлиники для профилактических осмотров, поэтому важно создать для них не только первоклассные медучреждения, но и благоустроенные зоны. Вокруг открывшихся поликлиник также установили скамейки для отдыха и обновили систему уличного освещения.

Заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Денис Лебедев подчеркнул, что у детских медцентров появились игровые площадки и навесы для колясок, а взрослые поликлиники оснастили парковками для велосипедов и самокатов.

“В ходе работ устроили дополнительные дорожки для разделения потоков, организовали небольшие места для отдыха”, – отметил Лебедев.

Важно отметить, что новый московский стандарт поликлиник позволил повысить комфорт пациентов и врачей, а также увеличить доступности медицинской помощи для горожан. Сегодня в обновленных филиалах поликлиник принимают врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В центральных учреждениях – дополнительно прием ведут более узкие специалисты.



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