Мнение: Путин благословил?

Еще в минувшую пятницу подал апелляционную жалобу на решение Верховного Суда Татарстана, отказавшего в удовлетворении моего иска об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы Ильи Вольфсона, выдвинутого «Единой Россией».

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, что находится в Нижнем Новгороде, назначил рассмотрение дела на 14:30 в пятницу 20 августа.

Мне вот интересно, суд в Нижнем Новгороде тоже будет принимать решение с оглядкой на то, что Вольфсона выдвинула «Единая Россия», а гостем съезда, состоявшегося 19 июня, на котором произошло выдвижение, был сам президент России?

Типа выдвиженцев «Единой России», включая Вольфсона, сам Путин благословил? А это четкий сигнал и судьям, в карманах которых – удостоверения, подписанные Путиным?

Решение Верховного Суда Татарстана выкладывал здесь. Оставлю здесь и свою аппеляционную жалобу.

Апелляционная жалоба

На решение Верховного Суда Республики Татарстан

по административному исковому заявлению

об отмене регистрации кандидата

(ДЕЛО № 3а-571/2021, Уникальный идентификатор дела16OS0000-01-2021-000353-06)

10 августа 2021 года Верховным Судом Республики Татарстан вынесено решение по моему административному иску, в котором были заявлены следующие требования:

1.Признать предвыборной агитацией турне Вольфсона И.С по Елабуге, Мамадышу, Кукмору, Балтасям, Богатым Сабам, совершенное 2 и 7 июля 2021 года

2.Отменить регистрацию кандидата Вольфсона Ильи Станславовича в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы России по Приволжскому одномандатному избирательному округу №26.

В ходе судебного рассмотрения мною было заявлено дополнительное основание административного иска: отменить регистрацию кандидата в депутаты Вольфсона И.С. в связи с подкупом избирателей. Прокурор не возражал против дополнения. Суд удовлетворил ходатасйтво (стр. 13-14 протокола судебного заседания).

Решением Верховного Суда Республики Татарстан в удовлетворении административного искового заявления отказано.

Считаю, что судом принято незаконное решение по следующим основаниям.

Суд не дал правовую оценку агитационному турне Вольфсона И.С. по районам республики, входящим в Приволжский избирательный округ №26, констатировав, что «ограничения при проведении предвыборной агитации возникают у кандидата… лишь с момента представления кандидатом в окружную комисиию уведомления о выдвижении…».

Данное толкование избирательного законодательства считаю ошибочным.

Суд проигнорировал п. 1 ст. 49 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно которого агитационный период «… для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов».

Суд сослался на положение статьи 49, что «агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться», хотя это положение относится к кандидатам, которые «выдвигаются непосредственно», то есть в порядке самовыдвижения.

Вольфсон И.С. – не самовыдвиженец, он был выдвинут партией «Единая Россия», съезд которой состоялся 19 июня 2021 года. Еще до съезда Вольфсон написал заявление в оргкомитет съезда партии «Единая Россия» о согласии баллотироваться по Приволжскому округу №26, предоставил все документы, необходимые для выдвижения кандидатом в депутаты, и партия «Единая Россия» выдвинула Вольфсона И.С. кандидатом в депутаты по Приволжскому избирательному округу №26. В соответствии со статьями 35 и 35.1 49 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с момента подведения итогов голосования на съезде «Единой России», то есть с 19 июня 2021 года, Вольфсон И.С. приобрел не только права, но и обязанности кандидата в депутаты Государственной Думы России. Как кандидат, выдвинутый партией, Вольфсон подал в окружную комиссию не заявление о выдвижение, а уведомление, то есть он поставил в известность комиссию, что кандидатом в депутаты его выдвинула партия.

В то же время кандидат в депутаты, выдвинутый непосредственно, приобретает права и обязанности кандидата на период сбора подписей в поддержку своего выдвижения, до официальной регистрации в качестве кандидата.

Суд фактически уклонился от рассмотрения по существу требования о признании турне Вольфсона И.С по Елабуге, Мамадышу, Кукмору, Балтасям, Богатым Сабам, совершенное 2 и 7 июля 2021 года, предвыборной агитацией, решив, что раз во время этого турне не было призывов голосовать за Вольфсона и турне не сопровождалось раздачей агитационных материалов, значит не было и агитации. Хотя ст.62 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» регламентирует, что предвыборная агитация – это не только призывы и раздача агитационных материалов. Но и «распространение информации о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных (должностных) обязанностей», а так же «деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к политической партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, кандидату (кандидатам)».

Суд не дал правовую оценку факту участия Вольфсона И.С. в праймеризе «Единой России» в мае 2021 года. Как не дал оценку и тому, что Вольфсон тогда же в мае, после окончания предварительного голосования «Единой России» знал, что будет баллотироваться кандидатом в депутаты по Приволжскому избирательному округу №26.

Суд не дал правовую оценку печатному материалу «Паспорт здоровья», в котором было указано, что это совместный проект РКБ и Вольфсона Ильи Станиславовича. При этом, финансировался этот проект благотворительным фондом «В твою пользу», связанным с Вольфсоном И.С.

Судом не дана правовая оценка и не исследованы факты, имеющие все признаки подкупа избирателей. А именно: проведенное уже после выдвижения съездом партии «Единая Россия» Вольфсона И.С. кандидатом в депутаты по Приволжскому избирательному округу №26 анкетирования и медицинского обследование избирателей врачами РКБ, которое финансировалось благотворительным фондом «В твою пользу».

В день рассмотрения моего административного искового заявления в Верховном Суде Республики Татарстан, 10 августа 2021 года, в популярном издании «Бизнес-онлайн» было опубликовано интервью с главным врачом РКБ Рафаэлем Шавалиевым (https://www.business-gazeta.ru/article/518513), в котором он рассказал, что в ходе реализации проекта «Паспорт здоровья» было обследовано «почти 60 тысяч» жителей, а на вопрос «А кто финансировал программу? За счет РКБ?» главврач РКБ ответил:

— Нет, финансировал благотворительный фонд «В твою пользу», его в июне привлек к проекту Вольфсон. За счет него оказывалась поддержка медработникам, которые участвовали в этом процессе. Ведь фельдшер не всех сможет охватить в рабочее время. Много вопросов приходится решать внеурочно, потому считаем, что такая поддержка здесь как раз позволяет компенсировать трудозатраты, которые несет фельдшер на селе, ведь это главный медработник, который принимает все решения. Проект завершился 15 июля (….).

Таким образом, главврач РКБ в интервью рассказал, что связанный с Вольфсоном благотворительный фонд оплатил работу медиков, которые провели обследование избирателей. Каждому обследованному вручили «Паспорт здоровья», в котором было написано, что это совместный проект РКБ и Вольфсона И.С., что несомненно создает благоприятный образ Вольфсона. При этом происходило все это уже после объявления выборов и выдвижения Вольфсона кандидатом в депутаты на съезде партии «Единая Россия».

На основании изложенного,

Прошу:

отменить решение Верховного Суда Республики Татарстан от 10 августа 2021 года и принять по административному исковому заявлению новое решение, удовлетворив заявленные требования.

На снимках: Владимир Путин на XX съезде «Единой России»,фотографии отсюда

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