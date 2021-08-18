Почему играть в казино Клубника безопасно

18.08.2021, 14:35, Рекомендуем

Теги: Безопасность, Интернет, Развлечения, Технологии

При выборе онлайн-казино, главный критерий – это безопасность. Крупные выигрыши, акции, интересные слоты – все это не поможет, если вы встретитесь с мошенниками.

Казино Клубника пока не так известно, как многие другие бренды. Но оно гарантирует своим игрокам безопасность их депозитов, выигрышей и личных данных. Давайте разберемся, почему гэмблеры предпочитают играть на игровых автоматах в казино Клубника .

Гарантии безопасности казино Клубника

1. Долгая история.

Казино Клубника – ребрендинг всем известного Вулкан24. Азартный клуб сменил название для игроков в 2020-м году. Поэтому, присматриваясь к казино Клубника – вы можете почитать обзоры и отзывы о Вулкан24. Это не ноунейм-бренд, о котором в интернете ничего не известно. Казино Клубника имеет сотни тысяч почитателей среди гэмблеров из разных стран.

2. Лицензионные игровые автоматы.

В казино Клубника вы найдете только легальные слоты от официальных провайдеров. В работу игровых автоматов никак не вмешиваются. Играя на слотах в казино Клубника – можете быть уверены, что ваш выигрыш зависит только от удачи и генератора случайных чисел.

3. Аттестация платежными системами.

Солидные системы онлайн-платежей избегают сотрудничества с недобросовестными сайтами. Поэтому, если у казино подключено много платежных систем – это подтверждает его добросовестность. Казино Клубника имеет официальную аттестацию VISA, Mastercard, QIWI, Альфа-банк, Яндекс.Деньги, Билайн, Мегафон, МТС, TELE2, Payeer, Perfect Money, WebMoney и т.д.

4. Защита личных данных.

Чтобы вы не беспокоились за свои финансовые данные, казино Клубника использует защищенные протоколы передачи данных. Благодаря им, все данные передаются в зашифрованном видео. Это значит, что никакие интернет-мошенники не могу перехватить данные вашей карты или электронного кошелька при оплате. Так само, защитой от казино пользуются и личные данные игрока. Они обрабатываются только сотрудниками казино и не передаются третьим лицам.

5. Блокирование несовершеннолетних.

В отличие от интернет-мошенников, казино Клубника не ставит перед собой цель заработать любым путем. Лица до 18 лет не имеют права играть в любой игровой автомат на сайте. Также казино поддерживает политику осознанного гэмблинга. Если вы чувствуете, что теряете контроль на своим отношением к азартным играм – то можете всегда обратиться в техподдержку для блокирования аккаунта.

Преимущества казино Клубника

Безопасность и надежность – не единственное преимущество Clubnika Casino. Азартный клуб также предлагает своим игрокам:

Отличный выбор игровых автоматов от лучших провайдеров. Основной ассортимент составляют слоты Novomatic и Booongo. Также вы можете играть на игровых автоматах таких известных марок, как Igrosoft, Belatra, Play’n’Go, EGT.

Крупные акции для новых и постоянных игроков. Новые игроки получают до 100 000 рублей и 200 фриспинов на первые четыре депозита. Постоянным пользователям также доступен кэшбек, подарки за пополнения в отдельные дни недели и другие поощрения.

Много способов пополнения и вывода. Пополнить депозит в казино или вывести деньги можно при помощи банковских карт, мобильных платежей со счетов разных операторов, систем онлайн-периодов, электронных кошельков и т.д. Жителям Российской Федерации также доступно пополнение наличными через терминалы.

Таким образом, казино Клубника – отличный выбор для современных гэмблеров. Это лучшее место для отдыха, заработка на слотах и безудержного азарта. Оно сочетает безопасность, большие выигрыши и выгодные акции для своих игроков.