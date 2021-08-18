Ирина Горбачева вышла замуж за Антона Савлепова

Актриса и звезда сериала “Чики” Ирина Горбачева вышла замуж! Ее избранником стал бойфренд Антон Савлепов. Эту информацию Ирина подтвердила в беседе с Ириной Шихман в новом интервью, которое появилось на YouTube-канале “А поговорить?” в среду днем.

Пытаюсь рассмотреть среди твоих колец обручальное. Оно есть? – спросила Шихман.

Да. Была свадьба, – коротко ответила Горбачева и показала на камеру заветное ювелирное украшение.

Кстати, подписчики Ирины подозревали это еще в середине июля – тогда актриса опубликовала галерею снимов из путешествия в турецкую Каппадокию. На одном из слайдов есть короткий ролик, как Горбачева в белом длинном платье с шумом открывает бутылку шампанского.

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Публикация от Ирина Горбачева (@irina_gorbacheva)

По видеосвязи Антон рассказал Ирине Шихман, как сделал любимой предложение:

Я очень глупо сделал. Позвонил по телефону и сказала: “Ну, когда вернешься в Киев, можем пожениться”. Она ответила: “Ты что, предложение делаешь?”. Я: “Я что, предложение сейчас делаю?”… А потом подумал, действительно, я не учел другого человека. Для меня так проще, но для другого – особенно если это тонко чувствующая девушка – нужна такая память об этом моменте, должно быть событие.

Ирина также рассказала о свадьбе и своих мыслях об этом этапе жизни:

Я столкнулась со всеми своими шаблонами девочки, типа “я хочу с единорогом на берегу океана стоть в арке из цветов, все в розах, мен ведет отец, у меня длинная-длиииинная белая фата и все плачут”. Все эти образы, до которых мы хотим дотянуться, а зачем? Я хочу поделиться этой радостью не со всеми. Это будет праздник для кого-то тогда. Я очень рада, что мы сделали все так. Я кайфанула от праздника, вы вместе кайфанули, и мы прям впоминаем это.

Ирина Горбачева и Антон Савлепов

Еще Ирина рассказала о своей ориентации, которая, как писали многие СМИ, является нетрадиционной:

В какой-то момент я подумала: “А может они видят что-то, чего не вижу я?.. У меня мужской склад ума, прагматичный в том числе. Я жила и тусила в пацанами. Моя маскулинность наводит на определенные мысли. Но меня никогда не интересовали девчонки как предмет любви. Был даже момент, когда я была одна после развода, и периодически прилетали какие-то информационные штуки… Я про себя ничего не знаю, а кто-то про меня все знает. И я такая: “Окей, я лесбиянка, допустим”. Ровно в этот период жизни я попадаю к Лондон, и меня судьба сводит с девушкой, у кого отношения то с мужчинами, то с женщинами. И я ее прошу рассказать про свой опыт. Она мне все рассказывает, я понимаю, что нравлюсь ей. Она симпатичная, то есть из разряда мы сейчас пойдем в номер, попробуем, никто об этом ничего не узнает… А у меня внутри не встает! Даже желания за сиську взять нет. Ну что я должна с собой сделать? Это когда я была одна полтора года и мне говорят: “У тебя не было секса полтора года? Для здоровья надо!” Ровно та же самая тема, когда тебе кто-то что-то говорит про твою интимную жизнь.

Напомним, Ирина Горбачева спровоцировала слухи о романе с экс-солистом группы Quest Pistols, а ныне солистом проекта “Агонь” Антоном Савлеповым в августе 2020 года. Актриса тогда опубликовала совместный снимок с музыкантом – на нем они позировали, держась за руки, во время отдыха на Украине. Спустя месяц влюбленные вместе отдохнули в Турции, после чего роман уже не скрывали.

Ранее Антон Савлепов был женат на директоре группы “Агонь” Юлии, они развелись за несколько месяцев до начала романа Антона и Ирины. Что касается Горбачевой, она 8 лет была в отношениях с актером Григорием Калининым, три из них – в официальном браке. Летом 2018 года пара распалась. За год до этого актриса в интервью HELLO! делилась, что за время их с Григорием отношений у них было много недосказанности, обид и претензий. Они даже расходились на некоторое время. Позднее в интервью журналисту Юрию Дудю Ирина призналась, что Калинин ей изменял.