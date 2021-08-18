 

“РФ и Беларусь – уже одно государство?”. Жена Петросяна оскандалилась со своим громким заявлением

18.08.2021, 13:32, Новости дня
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“Несколько дней назад одно интернет-издание опубликовало статью, в которой пыталось посчитать мои люксовые сумки. Честно говоря, обидно стало за отечественных производителей, экземпляров от которых у меня в разы больше”, – написала она.

Брухунова далее перешла на представление конкретной марки.

“Сегодня речь пойдет о молодом белорусском бренде. На первом снимке в карусели боковая сторона моего “портфеля”, – написала она.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

“Какая связь между семейной парой из Беларуси и отечественными производителями? Или у нас уже одно государство?” – спросила подписчица olga_serebrovskaya.

“Я вне политики. Люди, говорящие на русском языке, для меня соотечественники. Если для вас имеет это значение, то лучше отпишитесь от меня”, – ответила Брухунова.

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына. 

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение и разделе имущества бывших супругов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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