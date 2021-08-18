Эксклюзивная функция Smart Charging позволит зарядить Xiaomi Mi Mix 4 за 21 минуту

Новый смартфон от компании Xiaomi, Mi Mix 4 можно будет зарядить полностью всего за 21 минуту. Для этого устройство оснастили эксклюзивной функцией Smart Charging.

Недавно представленный официально смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получил, кроме актуальных процессора, камеры и экрана, ещё одну «изюминку». Как заявляют представители производителя, у его пользователя не будет необходимости ставить девайс на зарядку на всю ночь. Благодаря эксклюзивной функции Smart Charging 100% ёмкости аккумулятора заполняются всего за 21 минуту, что является рекордом. В случае с подключением беспроводного блока питания, это время составит 45 минут.

Кроме того, новая опция, дебютировавшая в Xiaomi Mi Mix 4, призвана защитить аккумулятор от преждевременного износа. Ещё одной особенностью станет эффективный автономный режим с большой продолжительностью. Объем батареи в гаджете равен 4,5 тысячи мАч, также есть поддержка проводной зарядки на 120 Ватт и беспроводной 50-Ваттной. Smart Charging анализирует время ночной зарядки и период разрядки утром, изучая сценарии зарядки у каждого конкретного владельца.

В качестве однокристальной платформы в Xiaomi Mi Mix 4 установлен Snapdragon 888+, дополняет его модуль оперативной памяти на 8 и 12 гигабайт. Главный 1 / 1,33-дюймовый объектив основной камеры получил разрешение на 108 мегапикселей. 20-мегапиксельный фронтальный фото-видео-сенсор расположен под 6,67-дюймовым AMOLED-экраном FHD +. Дисплейная панель покрыта Gorilla Glass Victus, частота обновления изображения на ней достигает 120 Гц. «С коробки» аппарат работает на одиннадцатом поколении операционной системы Android. Также у него керамическая задняя крышка и 128- или 512-гигабайтный флэш-накопитель. Стоимость новинки составит 770 и 970 долларов США.

Источник: www.ixbt.com