 

Эксклюзивная функция Smart Charging позволит зарядить Xiaomi Mi Mix 4 за 21 минуту

18.08.2021, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый смартфон от компании Xiaomi, Mi Mix 4 можно будет зарядить полностью всего за 21 минуту. Для этого устройство оснастили эксклюзивной функцией Smart Charging.
Недавно представленный официально смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получил, кроме актуальных процессора, камеры и экрана, ещё одну «изюминку». Как заявляют представители производителя, у его пользователя не будет необходимости ставить девайс на зарядку на всю ночь. Благодаря эксклюзивной функции Smart Charging 100% ёмкости аккумулятора заполняются всего за 21 минуту, что является рекордом. В случае с подключением беспроводного блока питания, это время составит 45 минут.

Кроме того, новая опция, дебютировавшая в Xiaomi Mi Mix 4, призвана защитить аккумулятор от преждевременного износа. Ещё одной особенностью станет эффективный автономный режим с большой продолжительностью. Объем батареи в гаджете равен 4,5 тысячи мАч, также есть поддержка проводной зарядки на 120 Ватт и беспроводной 50-Ваттной. Smart Charging анализирует время ночной зарядки и период разрядки утром, изучая сценарии зарядки у каждого конкретного владельца.

В качестве однокристальной платформы в Xiaomi Mi Mix 4 установлен Snapdragon 888+, дополняет его модуль оперативной памяти на 8 и 12 гигабайт. Главный 1 / 1,33-дюймовый объектив основной камеры получил разрешение на 108 мегапикселей. 20-мегапиксельный фронтальный фото-видео-сенсор расположен под 6,67-дюймовым AMOLED-экраном FHD +. Дисплейная панель покрыта Gorilla Glass Victus, частота обновления изображения на ней достигает 120 Гц. «С коробки» аппарат работает на одиннадцатом поколении операционной системы Android. Также у него керамическая задняя крышка и 128- или 512-гигабайтный флэш-накопитель. Стоимость новинки составит 770 и 970 долларов США.

Источник: www.ixbt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.12 / Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил почти 30 тысяч

13.08 / Александр Васильев: Я понимаю, чем Лиза Арзамасова поразила Илью Авербуха

26.01 / Скандалы: Гринпис предпочитает брать «зелеными»?

03.04 / “Солнечной субботы!”: Вера Брежнева в ультракоротком мини впечатлила поклонников

24.04 / Мнение: В защиту элитных школ

14.02 / На Дальнем Востоке задержали двух рыбаков, раскачивавших лодку

21.12 / Как продать душу дьяволу?

06.09 / Ваш счет дербанят прямо сейчас

03.08 / Ученые представили новую методику иммунотерапии рака с использованием наночастиц

10.11 / Мнение: Письмо: “Красавец Карабас Барабас”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика