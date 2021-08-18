 

Пилот Нерусин отметил простоту и удобство дистанционного гол­осования

18.08.2021, 13:24, Разное
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С 17 по 19 сентября у жителей российской столицы будет возможность избрать депутатов Государственной Думы РФ с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Московские власти обеспечат такую возможность вместе с традиционным способом голосования на избирательных участках. Эксперты отмечают высокую надежность, комфортность и безопасность онлайн-выборов особенно в условиях пандемии коронавируса.

Пилот-инструктор АО “Русские вертолетные системы” Иван Нерусин тоже выделяет положительные качества системы ДЭГ. По его мнению, для работников авиации подобный способ участия в выборах является весьма привлекательным. Мужчина рассказал о важности голосования в эфире телеканала “Москва 24”.

Дистанционный формат выборов удобен для тех, кто постоянно находится в командировках, подчеркнул Нерусин. Он также отметил, что пилотам очень часто приходиться пользоваться онлайн-сервисами. Кроме того, летчик обратил внимание, что платформа mos.ru, на которую можно направить заявки для участия в ДЭГ, довольно-таки простая в пользовании: проблем с регистрацией не возникает.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что москвичи подали более 750 тысяч заявлений на участие в онлайн-голосовании. Также по системе ДЭГ в столице пройдут выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино.



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