«Они умирают, а мне нечем их лечить»

Врач-реаниматолог из уральского города обратился к людям с просьбой о помощи: больным не хватает медикаментов.



Алексей Паршуков. Фото из личного архива

Письмо

«Ребята, всем привет! Я врач — анестезиолог-реаниматолог, работаю в маленькой больничке на севере области. Город Североуральск. На данный момент я исполняю обязанности заведующего отделением реанимации» — такими простыми словами начал свое отчаянное обращение в соцсетях Алексей Паршуков, 33-летний житель Свердловской области.

«Мои пациенты — самые дорогие, — продолжает реаниматолог. — Лечение их влетает в копеечку. Сейчас многие больницы имеют многомиллионные долги. Лекарство, оборудование, расходники — в наличии все по минимуму. А кроме дорогущих лекарств мои пациенты должны есть. И кормить некоторых необходимо внутривенно. В этом, собственно, и проблема — парентерального (внутривенного) питания в стационаре нет.

Не получая белка и энергии, шансов выжить с каждым днем все меньше и меньше. Не из чего строить ткани, клетки для борьбы с микробами.

В такой ситуации не спасет ни один антибиотик. Ослабленного или убитого микроба надо еще переварить и восстановить ткань. На низком белке жидкость не держится в сосудах, и инфузионная терапия превращается в утопление.

На утренней линейке не получил ответа на вопрос о парентеральном питании и альбумине. Мой вопрос растаял в тишине актового зала. В течение дня лекарственных средств так и не появилось. После работы купил в аптеке альбумин, вернулся на работу и назначил больным. На завтра альбумина нет. А парентеральное питание вообще невозможно купить в аптеке… Надежд на чудо и появление вышеописанных средств в стационаре нет.

Фото: Алексей Паршуков, из личного архива

Несколько месяцев назад уже приходилось покупать альбумин, а позже ждать возврата денег в течение нескольких месяцев. В этот раз я не пойду к руководству за возмещением денег. Пусть это будет благотворительность. Но я прошу откликнуться какой-нибудь благотворительный фонд, организацию для помощи в приобретении лечебного питания…

…Мне в последнее время противно от моей беспомощности. Когда на работе мне нечем помочь [больным].

Но хуже, когда я после работы иду по улице и рассматриваю предвыборные плакаты: «Волнует», «Справимся»… Только почему-то губернатор, получив вагон сообщений об агонии в североуральской медицине, встречается с шахтерами и обещает, что в течение трех лет все исправится. Я боюсь, что больничка может загнуться в ближайшие месяцы. Нет, формально медицина останется, но это будет фельдшерско-акушерский пункт».

Ложь сверху донизу

Североуральск — небольшой город, официально в нем проживает около 25 тысяч человек, и число жителей ежегодно сокращается. Отчасти способствуют этому проблемы местного здравоохранения. Несмотря на то что сегодня все проявившиеся трудности медицины привычно списывают на ковид, вопросы назрели давно.

— Представьте ситуацию: остался один травматолог на город, — приводит пример Алексей Паршуков в разговоре с корреспондентом «Новой». — Месяца четыре он всю работу в одиночку проводил: и операции, и прием в поликлинике, и дежурства почти без перерыва. Понятно, что когда-то это должно было закончиться, человек не может в таком режиме работать постоянно. Он уволился, уже месяц в Североуральске нет травматолога. Есть хирурги, конечно, но они все же не травматологи, у них своя специфика работы. Хорошо, что ничего серьезного не происходит, вроде аварии на шахте. Мы не всех можем вывезти вертолетом медицины катастроф. Есть ситуации, когда нужно помочь пострадавшему здесь и сейчас.

— Вы не боитесь, что вас уволят после такого обращения к общественности? — спрашиваю Алексея.

— В данной ситуации есть два варианта: молча наблюдать за происходящим или попытаться как-то изменить ситуацию, — отвечает наш собеседник. — Я вижу, как в реанимации страдает мой ровесник, и ничем не могу ему помочь. Это неправильно. Возможно, я рискую своей репутацией и карьерой, но попытаться сдвинуть дело с мертвой точки все же стоит. У меня есть понимание, что я делаю это не зря. Ключевая проблема в медицине — сверху вниз по цепочке ложь, все пытаются что-то приукрасить, приврать, показать, что все хорошо. Да, до какого-то момента это работает, пока не рушится вообще все. Когда один доктор работает за троих, вроде неплохо: и штат укомплектован, и больные какую-то помощь получают, — а потом он увольняется, или заболевает, или еще хуже… Все — приехали!

Алексей Паршуков работает в медицине со студенчества: шесть лет фельдшером на скорой и четыре года врачом в реанимации. Большая часть его заработка — это дежурства. В последний месяц он смог заработать более пятидесяти тысяч рублей, на нехватку денег не жалуется. Но покупать лекарства, каждая ампула которого стоит более двух тысяч рублей, из своей зарплаты вряд ли сможет долго. А парентеральное питание для пациентов и вовсе не купить, аналогов ему в российской фармацевтике врач не знает.

Чек за альбумин. Фото: Алексей Паршуков, из личного архива

Как снег на голову?

Как пояснил главный врач Центральной городской больницы Североуральска Андрей Наумкин, накануне в социальных сетях появилась информация от врача-реаниматолога Паршукова о том, что существует нехватка белковых препаратов для оказания парентерального питания пациентам реанимационного отделения. Врач выразил свое частное мнение, которое не совпадает с реальной ситуацией в больнице: оказание медицинской помощи осуществляется согласно стандартам с использованием различных видов препаратов, в том числе и аналогов. Администрация больницы производит мониторинг наличия лекарственных средств в отделениях больницы и производит закуп лекарственных средств по мере их необходимости.

По словам пресс-секретаря регионального минздрава Константина Шестакова, министром назначена проверка. Комиссия минздрава выезжает в Североуральск разобраться в ситуации на месте.

«Если это [рассказанное Паршуковым] правда, то это просто вопиющая ситуация, — написал в своем инстаграме свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

— Я знаю, что этот препарат в области есть, все больницы должны закупать его по мере необходимости. Я не могу представить причину, оправдывающую то, почему этого не сделали в Североуральске. Я отправил в город заместителя министра здравоохранения. Он уже доехал до Североуральска и начал разбираться в ситуации. Думаю, к завтрашнему дню мы поймем, что происходит и почему врач на свою и так небольшую зарплату должен покупать лекарства для больных».

Стоит отметить, что в выходные губернатор посещал Североуральск, где ему сообщили о проблеме с кадрами в местной больнице. По словам Евгения Куйвашева, в городском учреждении здравоохранения не хватает 123 сотрудника, в том числе 49 врачей.

Согласно данным пресс-службы администрации Североуральска, на прошлой неделе на встрече с Денисом Демидовым, замминистра регионального здравоохранения, член Общественной палаты Североуральского городского округа Сергей Васильев озвучил проблему с медицинскими кадрами. Рассказал и о том, что на протяжении нескольких лет в Североуральской ЦГБ отмечается дефицит лекарственных средств и расходных материалов: бинтов, шприцов, лейкопластырей и т. д. Большинство бесплатных препаратов, утвержденных губернатором Свердловской области, в больнице Североуральска отсутствуют. Больным с онкологией приходится ездить на химиотерапию в соседний Краснотурьинск.

Изольда Дробина, собкор «Новой» на Урале

ОФИЦИАЛЬНО

Росздравнадзор: информация об отсутствии в свердловской больнице внутривенного питания для пациентов не соответствует действительности.

В связи с распространённой в некоторых СМИ информацией об отсутствии в ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» внутривенного питания для тяжелобольных пациентов, Росздравнадзор сообщает следующее.

В целях проверки озвученных в публикациях фактов Министерством здравоохранения Свердловской области проведена проверка наличия и приобретения ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» парентерального (внутривенного) питания и «Альбумина» в 2021 году.

Выявлено, что в 2021 году учреждением было приобретено пять флаконов «Альбумин 20 %». По состоянию на 01.08.2021 осталось ещё три флакона по 100 мг.

Кроме того, в настоящее время в больнице имеется в наличии препарат для парентерального (внутривенного) питания «Аминовея 500 мл» в количестве 20 флаконов.

На момент проверки в реанимационно-анестезиологическом отделении ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» пациенты, нуждающиеся во внутритивной парентеральной поддержке, отсутствуют.

—