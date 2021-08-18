Микробы на Марсе могли выжить из-за радиации

Поиск жизни на Марсе также требует пояснения, каким образом организмы (если таковые будут обнаружены) смогли бы выжить в столь неблагоприятных условиях.

Одну из версий выдвинули специалисты из NASA. По их мнению, несмотря ни на что, микробы могли выжить благодаря радиоактивным элементам, которые должны быть под самой поверхностью Красной планеты.

Иначе говоря, нынешним миссиям стоит поискать в недрах Марса источники радиоактивного излучения, которые могли быть в прошлом убежищем для микробов. Впрочем, есть вероятность того, что такие микробы все еще существуют. С этим уже сталкивались на Земле. Своими выводами на эту тему ученые поделились в публикации на страницах журнала Scientific American.