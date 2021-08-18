Облегчить влияние сидячего образа жизни на здоровье можно простым способом



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минута

Авторы нового исследования пишут, что каждый час, проведенный лежа или сидя, увеличивает риск метаболического синдрома и диабета 2 типа. В свою очередь, эти состояния со временем могут приводить к ишемической болезни сердца, инфарктам, инсультам.

Хорошо известно, что упражнения могут предотвратить эти патологии. В своей работе ученые стремились подчеркнуть, что уровень физической активности, который может немного улучшить обмен веществ, доступен каждому.

На протяжении трех недель ученые вели наблюдения за 16 добровольцами, которые страдали ожирением, вели малоподвижный образ жизни либо занимались сидячей работой. Их разделили на две группы, одна из которых должна была поддерживать регулярную физическую активность. Каждый день в течение 10 часов каждые полчаса фитнес-трекер подавал «активным» участникам сигнал, после чего они должны были сделать перерыв на три минуты для физических упражнений низкой или умеренной интенсивности. Например, для ходьбы или подъема по лестнице.

В начале и конце эксперимента ученые брали у участников образцы крови для анализов, а также проводили тест на толерантность к глюкозе. Кроме того, в течение исследования добровольцам регулярно измеряли уровень глюкозы в крови.

У добровольцев, которые делали короткие перерывы на физкультуру, был более низкий уровень сахара в крови и «плохого» холестерина по сравнению с теми, кто этого не делал. Кроме того, в группе с физической активностью было меньше перепадов глюкозы в крови, что может свидетельствовать об улучшении кровотока. Это важные маркеры обмена веществ и здоровья сердца.

Вместе с тем ученые обнаружили, что «физкультминутки» не улучшили показатели долгосрочного улучшения обмена веществ – толерантности к глюкозе или количества жира в мышцах. По мнению авторов исследования, вероятно, такой физической активности недостаточно для того, чтобы изменить эти показатели.

«Чем больше перерывов на упражнения вы будете делать в работе, тем больше вы получите пользы», — сообщили авторы исследования.