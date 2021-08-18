 

В Украину заходит молдавский лоукостер, который будет летать из Киева в Кишинев

18.08.2021, 12:38, Новости дня
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Бюджетная авиакомпания из Молдовы запустит рейсы из Киева в Кишинев и обратно.

Билеты на рейсы с 1 октября уже доступны для бронирования. Стоимость перелета в одну сторону составляет €39, в обе стороны – €78 (допускается ручная кладь размером 40x30x20 см).

Билеты могут стоить еще дешевле – от € 34, однако для этого пассажиру необходимо присоединения к клубу FlyOne (членство – €19 в год).

Перелеты будут выполняться из аэропорта “Киев” (Жуляны) сначала три раза в неделю, а с 24 октября – четыре раза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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