Названы новые симптомы индийского штамма COVID-19 у детей и взрослых

Российские медики назвали симптомы индийского штамма коронавируса. Отличия в протекании COVID-19 у детей и взрослых помогут вовремя выявить и вылечить заболевание на ранней стадии.

Расстройства желудочно-кишечного тракта указывают на «Дельту»

После начала пандемии коронавируса в минувшем году патоген неоднократно мутировал, породив несколько мутаций. Новые виды COVID-19 имеют иную специфику заразности и протекания. Российские эксперты в области медицины рассказали об особенностях индийского штамма «Дельта». В первую очередь, у него выше контагиозность, недуг обнаружили уже в почти сотне стран. Основными его симптомами являются боли в суставах, а также в области желудочно-кишечного тракта, потеря аппетита и слуха, а также диарея и тошнота. Основным маркером заболевания является его кишечная форма. При этом потерю обоняния и повышение температуры тела фиксируют у пациентов с «Дельтой» редко.

Симптомы у детей

Если предыдущие формы COVID-19 передавались в основном пожилым, то сейчас среди заболевших много молодежи и детей. Их организм реагирует на коронавирус кашлем, чиханием, сильным насморком и болями в горле. Ребенок до 7 лет на 2-3 дня теряет аппетит, также может наблюдаться осиплость и заложенность носа, чихание, но без кашля. Ребята школьного возраста переносят лёгкое недомогание, однако на смену ему может прийти резкое ухудшение, требующее госпитализации.

Проявления индийского штамма у взрослых

При лёгкой форме у взрослых недуг напоминает ОРВИ, больной жалуется на першение в горле, насморк, головную боль, а также в некоторых случаях кашель и жар. Расстройство ЖКТ проявляется через несколько дней при средне тяжёлом и тяжёлом течении. Нередко у пациентов фиксируют микротромбозы ног, которые в случае несвоевременного лечения могут привести к гангрене. В целом недуг имеет постепенное развитие с нарастающей симптоматикой.

Первые три дня больной чувствует боли в мышцах икр и заложенность носа. До пятого дня у него появляется жар, кишечные расстройства и теряется вкус. С 5 по 10 дни считаются критическими, если пациенту не становится хуже, он полностью выздоравливает. В иных же ситуациях с осложнениями загруженные боли усиливаются, нарастают слабость и одышка. Лёгкие воспаляются и падает сатурация, вследствие чего может понадобиться искусственная вентиляция легких. При излечении недомогание и одышка могут сохраняться ещё несколько месяцев.

Источник: www.obltv.ru