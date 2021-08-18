 

Метро в шаговой доступности за 10 лет получили четыре млн москвичей

18.08.2021, 12:30, Разное
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Активное строительство метро ведется по поручению мэра, отметил чиновник. “Каждый год мы открываем от семи до девяти новых станций”, – уточнил Ликсутов.

По его словам, начиная с 2011 года новые станции метро в шаговой доступности получили почти четыре миллиона москвичей. Сравниться с российской столицей по темпам строительства подземки могут только китайские города, добавил вице-мэр.

Развитие Москвы без магистрального транспорта невозможно, подчеркнул заместитель градоначальника. Стоимость жилья у новых станций метро, МЦК и МЦД увеличивается на 15-25%, приводит слова Ликсутова “Интерфакс”.

За последние 10 лет в Москве было построено 173 километра линий метрополитена, запущено Московское центральное кольцо. Всего 88 станций и 10 электродепо.

В 2019 году были открыты первые два московских центральных диаметра. В ближайшие несколько лет будут запущены еще три линии наземного метро.

Крупнейшим проектом развития метро является Большая кольцевая линия. Решение о ее строительстве принял мэр Сергей Собянин в 2011 году.

На БКЛ будет 31 станция, она соединит все радиальные линии подземки. Длина нового метрокольца составит 70 километров. Время в пути для пассажиров сократится на 18-20 минут.



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