Баба Кузи хочет в Сочи – Личное мнение

Анна Хилькевич, сыгравшая бабу Кузи в сериале на ТНТ, звезда по мировым меркам — ну, так себе. Да что там по мировым? Кто-нибудь из вас её вообще помнит?

Впрочем, плевать на вас — главное, сама Хилькевич считает себя звездой. И, как у звезды, понтов у неё — на трёх Пугачёвых хватит.



Фото: Соцсети

Анна с семьёй решила отдохнуть в Сочи. Купила невозвратные почему-то билеты, чтобы точно полететь.

Дальше начался, в её представлении, триллер.

Купив билеты, Анна узнала о правилах в Краснодарском крае:

«Я взяла невозвратные билеты в Сочи, чтобы точно полететь. Оказывается, туда теперь можно ехать либо с прививочным сертификатом, либо приезжаешь с ПЦР-тестом и подписываешь бумажку, что сделаешь в ближайшие три дня прививку. А мы не собираемся делать прививку, у нас есть антитела».

То есть, антитела есть. Официального подтверждения о сроках перенесённого заболевания, как я понимаю, нет.

Курорты Краснодарского края ввели свои правила. У Анны с красивыми губами на это есть свой ответ:

«Мы не антипрививочники, просто пока не хотим. Получается, что либо мы едем в Сочи и делаем прививки, либо теряем 400 тысяч, которые мы потратили на четыре билета».

Мы не хотим прививку, но хотим в Сочи. И билеты мы почему-то купили невозвратные за 400 тысяч на четверых.

Я бы в этот момент спросила себя: а мы хорошо себя чувствуем? В плане, в себе ли я, потому что покупаю за 400 тысяч билеты, не зная о правилах проживания, о которых объявили 2 месяца назад, не сделала ещё весной прививку и вообще лечу в Сочи?

Кто виноват-то по каждому пункту?

Все медийные лица требуют к себе особого отношения. При чём тут Анна Хилькевич? Она тоже хочет и возмущается правилами безопасности в Сочи.

Можно, конечно, долго рассуждать, насколько правильны правила, но если они тебя не устраивают, то просто не суйся туда, где они введены. В чужой монастырь со своим уставом не лезут.

Почему Хилькевич жмётся потерять 400 тысяч, как считаете? Нищая, что ли?

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