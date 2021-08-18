 

Конституционный суд признал неконституционным законопроект КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста

18.08.2021, 12:11, Разное
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Конституционный суд признал нарушающими Основной закон положения законопроекта КПРФ о снижении с 1 января 2022 года возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

В решении суда уточняется, что предложенный Компартией законопроект противоречит результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, которое проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года, в частности, ст. 75 Конституции, в которой закреплено положение об индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат не реже раза в год.

«На всероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации граждане большинством голосов поддержали инициативу об обязательной индексации социальных выплат, в частности, пенсий. Согласно данным, предоставленным правительством, дальнейшее исполнение конституционных обязательств государства может быть осуществлено исключительно при условии достижения пенсионного возраста 65 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Предлагая свой законопроект, КПРФ посягает на конституционный строй государства. При этом сама политическая сила не является крупнейшей по уровню электоральной поддержки в России», – говорится в результативной части решения суда.

Также в своём решении суд подчеркнул роль Российской Федерации как демократического и социального государства, что накладывает на страну обязательства по противодействию тоталитарным режимам и их наследием.

«Прежний возраст выхода на пенсию был заложен в годы правления Иосифа Сталина. Российская Федерация, начиная с 1991 года последовательно осуждает сталинизм и его наследие», – заключает суд.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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