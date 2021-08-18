 

Совсем скоро: стала известна дата выхода фильма о принцессе Диане с Кристен Стюарт

18.08.2021, 11:56, Разное
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Пресс-служба кинокомпании Neon Films, которая разнимается производством фильма “Спенсер” режиссера Пабло Ларраина, наконец-то объявила дату мировой премьеры картины. В широкий прокат она выйдет 5 ноября 2021 года. 

Несмотря на то что фильм уже находится на этапе постпродакшна, информация о нем в интернете более чем скудная. Например, только в конце марта стал известен актер, утвержденный на роль принца Чарльза. Им стал 35-летний британский актер Джек Фартинг. В его небольшой фильмографии (всего 23 работы) значатся роли в сериалах “Шелк”, “Полдарк”, “Демоны Да Винчи” и “Танцы на грани”. А на сегодняшний день в сети можно найти только два кадра Кристен в образе Леди Ди.

На первом она изображена в красном пиджаке и черной шляпке с вуалью, а на втором – в клетчатом жакете, в котором ее можно было увидеть в те годы на одном из официальных мероприятий. Причем на левой руке актрисы можно рассмотреть копию того самого помолвочного кольца Леди Ди из 18-каратного золота с цейлонским сапфиром овальной формы в окружении 14-ти бриллиантов. Уже много лет владелицей кольца является невестка Дианы и жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон.

Кристен Стюарт

Напомним, о том, что роль королевы людских сердец сыграет звезда “Сумерек”, стало известно в июне прошлого года. Это решение вызвало шквал критики: многие посчитали, что Стюарт не подходит на роль принцессы. Но режиссер объяснил свое мнение:

Кристен – одна из выдающихся актрис современности. Она может быть любой: очень таинственной и очень хрупкой, в то же время – очень сильной. Это сочетание – именно то, что нам нужно, оно заставило меня задуматься о ней. То, как она отреагировала на сценарий и как она подходит к работе над своим персонажем, приятно удивляет. Думаю, Кристен представит на экране что-то потрясающее и интригующее.

Съемки проходили в Германии и Великобритании. Действие сюжета картины будет разворачиваться в 1991 году в канун Рождества, когда Леди Ди и принц Уэльский проводят каникулы с королевской семьей в Норфолке. В это время принцесса Диана окончательно осознает, что ее брак с принцем Чарльзом терпит крах, и принимает решение отказаться от будущего статуса королевы Великобритании.

Кристен Стюарт и принцесса Диана



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