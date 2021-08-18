 

Названа причина падения Ил-112В в Подмосковье

18.08.2021, 11:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военно-транспортный самолет Ил-112В свалился в штопор перед крушением в Подмосковье из-за несработавшей системы флюгирования винта, сообщили в силовых структурах.

«После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор», – сообщил источник ТАСС. Он пояснил, что сработавшая система флюгирования винтов могла бы позволить самолету совершить посадку, так как горящий двигатель отключился бы.

«Самолет шел строго по глиссаде захода на посадку на аэродроме Кубинка, курс ветра был встречным», – сообщили в силовых структурах. По информации источника, с момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды. «Самолет 30 секунд горел в воздухе», – сказал собеседник агентства.

Ранее газета «ВЗГЛЯД» писала, что в катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.11 / Еще два футболиста “Динамо” заболели COVID-19. Перед матчем с “Шахтером” у команды уже 12 больных

19.06 / Наводнение в Ялте. “Власти” Крыма говорят о “катастрофическом ущербе”

04.08 / Лондон нашёл жертву «российских хакеров» – экс-министра торговли Великобритании

15.01 / В Одессе проверили детские сады, о минировании которых сообщили утром

19.01 / Разбитое сердце, Зеленский, Тодоренко, Притула, “Орел и решка”, ню. Интервью Гордона с Лесей Никитюк. Трансляция

17.02 / Экипаж пристыковал «Прогресс» к МКС в ручном режиме

04.09 / В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

25.06 / Зеленский: Украинцы хотят, чтобы за все нес ответственность президент

11.03 / В Госдуме предложили следить за алкогольным регулированием из космоса

27.10 / Кудрин заявил, что в РФ решена проблема нищеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика