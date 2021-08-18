Мнение: Общепланетная артель Реванш

В журнале «Эксперт» (последнем, надо заметить, во всей РФ выжившем серьезном журнале для масс) вычитал поразившую меня вещь: берут интервью у какого-то нашего «видного специалиста»-климатолога о «всемирном потеплении», и тот по ходу дела, как бы впроброс, как о чем-то давно известном и само собой разумеющемся, говорит: «Конечно, повышенная концентрация СО2 – серьезная проблема; скорее всего, единственное решение для человечества – придумать специальные установки, которые будут выкачивать из атмосферы углекислый газ, с тем, чтобы потом закачивать его в недра Земли».

Каково?? Я живо представил себе эту картину: стоит этакий огромный насос, с двумя трубами: одна труба направлена в небо, другая уходит куда-то под землю. И он пыхтит, работает вовсю! К нему подходит этакий невежда, спрашивает:

– А что за аппарат? Чего это он делает?

– Эх, ты! – отвечают ему. – Дубина! Это ж Карбон-насос! Такие сейчас по всей Земле стоят. Они Со2 из воздуха захватывают и в недра вкачивают.

– Но зачем??

– Да хрен его знает… Говорят, надо.

Какие ассоциации сразу возникают при виде этой грандиозной картины перекачивания ничего в никуда? Я сам проверил, поскольку рассекаю уже давно по Средней Полосе в компании молодых людей – никто из молодых людей «Золотого Теленка» не читал и, видимо, не прочтет никогда; поэтому ассоциация возникает только у меня ну и еще у кучки старперов, окопавшихся на территории умирающего ЖЖ. Но все ж ПОКА чеканные строки еще засели в некоторых головах:

«Через два месяца на Сретенском бульваре открылось новое заведение под вывеской «Промысловая артель химических продуктов “Реванш»”». Артель располагала двумя комнатами. В первой – висел портрет основоположника социализма Фридриха Энгельса, под которым, невинно улыбаясь, сидел сам Корейко в сером английском костюме, продернутом красной шелковой ниткой…. В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами, одна на полу, другая на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной кишкой, по которой, деловито журча, бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоль и вливал в верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс, мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова неслось всхлипыванье, жидкость совершала свой обычный путь – из верхнего резервуара в нижний.

Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до химикалиев. Его рабочий день и без того был уплотнен».

Ну и далее, уже после грандиозного расследования, произведенного Великим Комбинатором: «Позвольте, господа присяжные заседатели, задать вам один вопрос. Конечно, из любопытства. Какой доход могут принести человеку две обыкновенные бочки, наполненные водопроводной водой? Двадцать рублей? Три рубля? Восемь копеек? Нет, господа присяжные заседатели! Александру Ивановичу они принесли четыреста тысяч золотых рублей ноль ноль копеек. Правда, бочки эти носили выразительное название: «Промысловая артель химических продуктов «Реванш».

Не оставляет подозрение, что Александр Иванович Корейко реинкарнировался, но только теперь уже во всемирном, общепланетном масштабе. Кто-то удивится, если уже завтра по всему миру начнется ударная постройка «карбон-насосов» циклопических размеров? Мировые СМИ подхватят, ЕС введет особый карбонасосный налог, РФ, как обычно, захочет быстрее всех бежать впереди паровоза. Поди плохо: одна труба вверх, другая вниз, дым, грохот и лязг – вся прогрессивная общественность дружно умиляется: какое же благородное дело мы делаем – лишнюю углекислоту откачиваем! Опять же – рабочие места, «и воздух чище».

Ну а то, что налицо все та же «Химическая артель Реванш», только раздутая на всю планету – будут знать только немногочисленные читатели то ли Ильфа, то ли Петрова, то ли Булгакова. Словом – исчезающая величина.

А с другой стороны – климат ведь в самом деле теплеет. У нас тут в средней полосе сегодня опять +32. Во второй половине августа! “Надо же что-то делать”.