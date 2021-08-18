Ярославцы выплачивают ипотеку в срок ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Ярославцы выплачивают ипотеку в срок

18.08.2021, 12:01, Новости
Теги: ,

По итогам первого полугодия 2021 года жителям региона предоставлено банковских кредитов на сумму более 64,5 млрд рублей.

Общая задолженность ярославцев составила по данным на 1 июля около 143,4 млрд рублей. За шесть месяцев предоставлено более 7,3 тысяч жилищных кредитов почти на 16 млн рублей.

Число выданных ипотек по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличилось в полтора раза. В общей массе потребительских кредитов жителей области ипотека составляет почти четвертую часть.

При этом величина просроченной задолженности по кредитам населению сокращается. Так за последние 3 месяца она уменьшилась на 0,3%, составив на конец полугодия 4,8%. По ипотечным кредитам просрочка минимальная – 0,8%.

– Почти вся ипотека региона погашается заемщиками в срок, без задержек. При этом именно ипотечный рынок развивается сегодня наиболее активно. А значит, доля добросовестных заёмщиков в их общей численности в регионе растет, – отметил управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

18.08 / Инженеру в Ярославской области в среднем предлагают зарплату 40 тысяч рублей

17.08 / Производственная практика по профессиональному модулю – важная ступень на пути овладения профессией

17.08 / Россияне смогут обезопасить себя от мошенников, которые оформляют кредиты по утерянным паспортам

16.08 / Получение кредита срочно

12.08 / Могут ли выселить из единственной квартиры из-за просрочек?

11.08 / В Рыбинске назвали стоимость туристических поездок на теплоходе «Бурлак»

11.08 / Платформа для трейдинга LBLV

11.08 / Рыбинцев приглашают за мерами соцподдержки

10.08 / Специалисты по продажам – самые востребованные в Ярославской области

06.08 / Минимальный набор продуктов питания в июле подешевел на 3,6 процента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика