Ярославцы выплачивают ипотеку в срок

18.08.2021, 12:01, Новости

Теги: Бизнес, Работа

По итогам первого полугодия 2021 года жителям региона предоставлено банковских кредитов на сумму более 64,5 млрд рублей.

Общая задолженность ярославцев составила по данным на 1 июля около 143,4 млрд рублей. За шесть месяцев предоставлено более 7,3 тысяч жилищных кредитов почти на 16 млн рублей.

Число выданных ипотек по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличилось в полтора раза. В общей массе потребительских кредитов жителей области ипотека составляет почти четвертую часть.

При этом величина просроченной задолженности по кредитам населению сокращается. Так за последние 3 месяца она уменьшилась на 0,3%, составив на конец полугодия 4,8%. По ипотечным кредитам просрочка минимальная – 0,8%.

– Почти вся ипотека региона погашается заемщиками в срок, без задержек. При этом именно ипотечный рынок развивается сегодня наиболее активно. А значит, доля добросовестных заёмщиков в их общей численности в регионе растет, – отметил управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.