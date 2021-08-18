 

“Чтобы привезти золото в Украину”. Боксер Хижняк намерен остаться в олимпийском боксе

18.08.2021, 11:44, Новости дня
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“Все меня поддерживают и желают завоевать золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже. Конечно, это дает большой толчок, чтобы продолжить путь, остаться в олимпийском боксе. Выполнить объем работы, пройти определенные испытания, чтобы заслужить и победить на Олимпиаде 2024”, – сказал Хижняк.

При этом он подчеркнул, что в спорте нельзя быть заранее уверенным в том или ином результате.

“Даже комментатор [финального поединка] говорит, что остался один раунд, уже ничто не сможет повлиять на результат поединка, а видите, так случилось, что повлияло. Загадывать результат, какой он будет в Париже, очень сложно. На все воля божья. Но мы планируем и хотим продолжить трудиться, пройти, наверное, еще один олимпийский цикл, чтобы привезти золото в Украину. Думаю, мы продолжим свой путь в олимпийском боксе”, – отметил боксер.

Контекст:

Хижняк 7 августа завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. В финале украинец встретился с бразильцем Хебертом Соузой. Хижняк “в сухую” выиграл первые два раунда, однако в третьем пропустил удар, после которого судья остановил бой, зафиксировав победу представителя Бразилии нокаутом.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжались до 8 августа. В Олимпиаде приняли участие около 11 тыс. спортсменов.

В активе украинской сборной 19 медалей (одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых). Украина заняла 44-е место в финальном зачете (16-е – по количеству медалей), сообщается на сайте Олимпиады.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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