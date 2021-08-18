 

“Не хочу, чтобы ты менялась”. Кошевой трогательно поздравил “свою Ксению Павловну” с 37-летием

18.08.2021, 11:44, Новости дня
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“Не хочу, чтобы ты менялась. Меня все в тебе устраивает. Я люблю в тебе все. Ну практически. Есть мелочи, но без них не интересно. Взлетай. Лети. Летай. Радуйся жизни. У нас прекрасные дети. Рядом всегда есть настоящие друзья. Ну и я, конечно. Я очень сильно тебя люблю, моя Ксения Павловна”,  – написал шоумен.

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Публикация от Евгении * Кошевои * (@evgenii.koshevoi)

Контекст:

Кошевой родился в 1983 году в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год был участником команды КВН “Ва-Банкъ” (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии “Квартал 95”: “Вечерний квартал”, “Вечерний Киев”.

Ксения и Евгений Кошевые поженились в 2007 году. Пара воспитывает двух дочерей: Варвару (2008) и Серафиму (2014).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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