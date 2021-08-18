 

ГСЧС предупредила украинцев об ухудшении погоды

18.08.2021, 11:44, Новости дня
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“18 августа в северных, Винницкой, ночью в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15–20 м/с”, – отметили в сообщении.

Погода будет соответствовать I, “желтому”, уровню опасности.

В Киеве и Киевской области в течение дня ожидаются грозы, местами шквалы.

Синоптик Наталья Диденко 17 августа в Faсеbook предупредила о ливнях и граде.

“Контрасты температурные, за холодным атмосферным фронтом и перед ним – от +17 °C во Львове до +33 °C в Киеве. Поэтому могут быть сильные ливни, шквалы и град. Осторожно”, – написала она.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4786737318022875

Контекст:

В Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на август 2021 года, температура будет выше климатической нормы. “Месячное количество осадков ожидается 31–80 мм, в Прикарпатье местами 95–99 мм, что в пределах климатической нормы”, – отметили синоптики.

Из-за непогоды в ряде областей Украины к утру 18 августа 138 населенных пунктов в семи областях были обесточены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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