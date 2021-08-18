 

Зыгарь: Мы провели расследование, участвует ли российская армия участвует в боевых действиях на Донбассе. И нашли большое количество подтверждений

18.08.2021, 11:44, Новости дня
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Он рассказал, что в 2014 году, когда появились первые данные о присутствии российских военных на Донбассе, журналисты “Дождя” начали заниматься проверкой этой информации.

“Все журналисты прозванивали российские военкоматы, чтобы точно опубликовать… Родственников [прозванивали]. Мы проверяли кладбища. Мы, собственно, проводили гражданское расследование, потому что мы как российское СМИ обязаны знать: правда ли российская армия участвует в каких-то боевых действиях за пределами России”, – отметил Зыгарь.

По словам журналиста, им удалось найти большое количество подтверждений этой информации.

“Мы нашли большое количество подтверждений. Мы публиковали каждый день имена тех солдат, которые погибли, которые точно являлись российскими военнослужащими”, – сообщил он.

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ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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