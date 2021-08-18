 

Пятецкая: “Талибан” появился в 94-м, но Прилепин держал его в узде уже в 80-м. Вместе с советской армией

18.08.2021, 11:44, Новости дня
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Ботинки, полные горячей водкой. “Талибан” появился в 94-м, но Прилепин держал его в узде уже в 80-м. Вместе с советской армией. И тогда справился, и сейчас сломит.

Чувак, родившийся в 75-м, не знает, что такое Афган. Зато книжки строчит про все на свете – и про Чечню, и про Соловки. По “Обители” уже фильмец залепили – восемь серий. “В отличие от предубеждений, сериал отличается невероятной легкостью: в лагерях не только выживают, но и любят, пьют, молятся, ходят в театр и заводят разговоры о писателях и поэтах”.

Невероятная легкость ГУЛАГа. Если масштабировать.

Скриншот: Юлия Пятецкая / Facebook

Источник: Юлия Пятецкая / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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