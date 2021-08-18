 

Euronews – после разрушительного землетрясения Гаити угрожает тропический шторм

18.08.2021, 11:40, Новости дня
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В Гаити продолжается разбор завалов и поиск пропавших без вести после разрушительного землетрясения, в больницах уже не хватает мест для пострадавших и приходится размещать их на улице. Ситуация осложняется высоким уровнем преступности, власти ввели на месяц режим чрезвычайного положения. Тем временем над страной нависла новая угроза: сюда движется мощный тропический шторм, передаёт Euronews.

В переполненные больницы в коммуне Ле-Ке в Гаити продолжают поступать пострадавшие от разрушительного землетрясения местные жители, но коек на всех уже не хватает. Носилки с раненными пациентами приходится размещать прямо на улице. 

Тем временем бригады спасателей отчаянно пытаются разобрать завалы в надежде найти выживших. По последним данным, жертвами мощного землетрясения стали около 1300 человек.

Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения. Премьер-министр страны Ариэль Анри назвал ситуацию драматичной, но призвал соотечественников не паниковать и оказывать поддержку друг другу, а также удвоить меры предосторожности.

В таких тяжёлых условиях местным властям пришлось вести переговоры с бандитами в приморском районе Мартиссан о том, чтобы те пропускали по два гуманитарных конвоя в день через эту местность. 

ФЛОРАН ДЕЛЬ ПИНТО, менеджер Центра чрезвычайных операций МФКК: Ситуация и до этого была довольно уязвимой — и этот кризис наложился на другой, если можно так сказать. Потому что у нас уже была огромная политическая нестабильность, у нас было насилие, отсутствие безопасности в целом, у нас пандемия ковида. Кроме того, мы не особо обращаем внимание на то, что более 40 процентов населения Гаити страдает от нехватки продовольствия — так что уровень уязвимости этих людей довольно высокий. К тому же, мы ожидаем прихода тропического шторма в ближайшие часы. 

Тем временем стало известно, что Организация Объединённых Наций выделит по меньшей мере $8 миллионов на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Гаити из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Накануне власти Чили, Колумбии, Мексики и Доминиканской Республики отправили в Гаити самолёты с гуманитарной помощью, которая включает лекарства, продукты питания, средства гигиены, воду и другие предметы первой необходимости. 

Дата выхода в эфир 16 августа 2021 года. 



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