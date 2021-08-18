ST – в Ирландии расследуют возможную причастность России к «подозрительной активности» вблизи подводного интернет-кабеля у южных берегов страны

В Ирландии ведётся расследование с целью установить причастность РФ к несанкционированным подводным работам у южного побережья Ирландии, пишет The Sunday Times. Как передаёт издание, в конце июля у южных берегов страны было замечено подозрительное судно, проводившее подводные работы вблизи проложенного интернет-кабеля, по которому осуществляется интернет-трафик между Европой и Америкой. По мнению сил обороны Ирландии, такая активность характерна для России, пишет газета.



Reuters

В Ирландии ведётся расследование с целью установить, не действовало ли глубоководное судно, занимавшееся несанкционированными подводными работами у южного побережья Ирландии, в интересах российских вооружённых сил и не нацеливалось ли на пролегающий там подводный кабель, пишет The Sunday Times.

Силы обороны страны усилили наблюдение у южного побережья после обнаружения военно-морским патрулём крупного судна, занятого подводной активностью вблизи кабеля, по которому осуществляется интернет-трафик между Европой и Америкой, передаёт газета. Судно было обнаружено в конце июля в 170 морских милях от побережья в эксклюзивной экономической зоне Ирландии. Впоследствии судну было приказано прекратить какую-либо активность под водой в соответствии с Законом о загрязнении моря 1991 года. Вскоре после этого судно, зарегистрированное на островах Зелёного мыса, покинуло место происшествия.

Силы обороны подозревают, что корабль, возможно, установил вблизи кабеля подводный аппарат, передаёт издание. Кроме того, военные пытаются оценить, действовало ли судно в качестве представителя вооружённых сил России. Как пишет газета со ссылкой на источники в сфере служб безопасности, ранее российские военные уже нацеливались на подводные кабели, размещая рядом с ними устройства для перехвата данных и связи. Собеседники издания сообщили, что ГРУ отслеживает места установки подводных кабелей в Ирландии. Там же действует флот РФ и были замечены самолёты российских ВВС.

Бывший офицер военной разведки, а ныне член ирландского парламента Катал Берри считает ирландские воды уязвимыми:. «Эти подводные кабели всегда были ахиллесовой пятой западных экономик. Я был бы удивлён, если бы наши соперники не изучали эти ключевые линии связи, намереваясь использовать их, потому что именно это делают мировые державы», — предупредил эксперт.

Департамент транспорта подтвердил инцидент. «Силы обороны сообщили Береговой охране о судне как о подозрительном, поскольку оно действовало без уведомления, а его автоматическая система идентификации, требуемая для всех судов, не работала. Было выдано стандартное распоряжение о прекращении операций», — говорится в сообщении ведомства. Силы обороны, в свою очередь, заявили, что не комментируют вопросы национальной безопасности.