За сутки в России ковидом заболели 20 914 человек

Спустя сутки после предыдущей публикации счетчик новых заражений ковидом увеличился на 20 914 человек. При этом выздоровевших оказалось почти столько же – 20 713 пациентов. Число летальных случаев, зарегистрированных за 24 часа, составило 799.

Серьезные изменения произошли в антирейтинге регионов России по числу заразившихся за сутки. Долгое время на первой строке неизменно оставалась Москва. Сейчас она уступила это печальное лидерство Северной столице.

В Санкт-Петербурге за сутки было зафиксировано 1636 новых случаев коронавируса, передает Общественная служба новостей. В Москве, которая опустилась на вторую строчку – 1590. Третье место осталось за Московской областью, где сообщается о 1240 заразившихся.

В общей сложности число зарегистрированных за все время измерений случаев коронавируса в России составляет 6 663 473. При этом сообщается о 5 939 037 выздоровевших пациентах. Что касается летальных исходов, то официальная статистика сообщает о 172 909 таких случаев.

Отметим, в Москве продолжает успешно проводиться кампания по вакцинации населения. Возможно, что именно с этим связаны положительные изменения числа заразившихся за сутки человек. Получить прививку можно и в других регионах страны, причем абсолютно бесплатно. Это поможет обезопасить как самого человека, так и его близких.