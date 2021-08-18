Мнение: Выступление Салеха

Коротко по выступлению Салеха против Талибана.

Бывший вице-президент Афганистана при Гани, объявил себя президентом Афганистана на том основании, что Гани бежал, а по закону, если президент не дееспособен, то власть переходит к вице-президенту. Фактически, это попытка упредить легитимизацию талибов через парламент и провозглашение Исламского Эмирата.

С юридической точки зрения почему бы и нет. Формально он даже прав. С практической же – старый Афганистан и его законы существуют лишь там. где сидит сам Салех, старый режим рухнул и его представители либо бежали, либо перешли на сторону Талибана.

Но опять же, это Афганистан, поэтому кому какое дело до спорных вопросов легитимности. Если есть силы для того, чтобы попробовать захватить власть – пробуй.

Договорившись с сыном Ахмад Шаха Масуда и несколькими командирами афганских коммандос, Салех бежал в Панджшер, где начал собирать войска для борьбы с Талибаном, опираясь на хазарейцев и профессиональных военных, которых готовили США,

Заявлено, что в Панджшере под ружьем у Салеха до 10 тыс. человек (коммандос, бежавших солдат афганской армии, полицейских и местных ополченцев). Цифра представляется столь же завышенной, как те самые 300 000 штыков афганской армии. Стоит учитывать, что все корпусные командования уже захвачены Талибаном, а большая часть войск разоружена. Так что полагаться на остатки старой армии, которая и без того находилась в плачевном состоянии, это конечно не путь к победе. Тут даже не рассматриваем простой факт, что нынче Талибан превосходит численно и даже технически тех, кто действует вместе с Салехом.

Тем не менее, Салех развернул наступление на провинцию Парван, захватив пару районов и обозначая активность к северу от Кабула.Талибан еще на днях начал стягивать к району, где засел Салех дополнительные подкрепления с севера и юга и можно ожидать, что в ближайшие 2-3 дня по силам Салеха будет нанесен серьезный удар. Кроме того, переговорщики Талибана ведут переговоры с военными и старейшинами Панджшера, убеждая их сдаться, чтобы не допускать кровопролития и не превращать из села в арену новой войны. Пропаганда Талибана уверяет, что в этих переговорах достигла успеха. Пропаганда Салеха заявляет, что все как один готовы воевать с Талибаном.

Если также забавный вброс про то, что Дустум во главе с 10 000-го корпуса спешит из Таджикистана на помощь Панджшеру. На деле, Дустум сидит за границей, предварительно бросив своих людей на границе вместе с техникой. Маловероятно, что какая-то республика Средней Азии будет в текущих условиях предоставлять себя как плацдарм для деятельности Дустума и Салех, осознавая возможные последствия после их проигрыша.

Как представляется, данное выступление вряд ли серьезно озадачит Талибан, но тем не менее, стартует очередную войну в Афганистане, где теперь уже представители режима бывших будут воевать против Талибана. Нельзя просто так взять и закончить войну в Афганистане. Даже если ты закончишь одну войну, в дверь уже стучит вторая.

Такова уж местная специфика. Само собой, при затягивании этой войны, Талибану будет не до выполнения прекраснодушных обещалок.

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