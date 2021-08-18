 

Мнение: Я тебе один умный вещь скажу©

18.08.2021, 11:26, Разное
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Министр обороны России и президент Русского географического общества (РГО), генерал армии Сергей Шойгу заявил, что из-за нерационального расходования ресурсов природы человечество вскоре может погибнуть, сообщает журнал «Вокруг света». «Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению», — считает Шойгу.

Проблема в том, что за правильными словами скрывается неправильное практическое воплощение. Элита как раз не собирается сокращать свое "безудержное стремление к потреблению". Это у нее водоизмещение вводимых в строй яхт превышает водоизмещение боевых судов российского флота, это она строит замки и виллы с жилыми площадями, измеряемых уже гектарами. Это ее общаки объемами занимают целые многокомнатные квартиры. Иначе говоря – это сама элита формирует моду на потребление, причем безудержное.

Как раз элитное сверхпотребление привело к тому, что десятки миллионов людей живут в кромешной нищете, а как иначе, если совокупное богатство буквально десяти первых олигархов уже превышает суммы всех вкладов всех остальных граждан страны в банках?

Собственно, призыв Шойгу – он про сокращение потребления именно этого нищего населения. Гангстеров это не касается.

Почему прозвучала столь свежая мысль именно от Шойгу, особого секрета нет – выборы, а он – в локомотивной пятерке списка партии, которая и ввергла страну в катастрофу. Поэтому нужно говорить правильные слова, которые будут нравиться электорату. За этими словами – космический вакуум. Ничего. Пустота. Зиро.

Источник: Эль Мюрид



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