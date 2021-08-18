Мнение: Как банки зарабатывают на наивных клиентах

Если вам звонят из банка, не так уж важно, мошенники это или нет. Вас в любом случае постараются надуть. Для поведения банковских менеджеров существует специальный термин — «мисселлинг». Классический пример мисселлинга описан у О’Генри, герой которого продавал домохозяйкам песок, предотвращающий взрыв керосиновых ламп. Обман заключался в том, что керосиновые лампы в любом случае не взрываются, что с песком, что без оного.

Цитирую из финансового телеграм-канала:

https://t.me/fintexno/623

Пользуясь низким уровнем финансовой грамотности клиентов, банки и МФО продолжают раскручивать их на дополнительные страховки, подключение к коллективным договорам страхования, скрытые комиссии и юридическое сопровождение.

За полгода к финомбудсмену поступило 7,5 тыс. жалоб: 6665 на банки, из них 5195 связаны с потребительским кредитованием. Остальные — на МФО. Принято к рассмотрению меньше половины: по закону сначала нужно обратиться в финорганизацию.

Банки, разумеется, либо отрицают наличие жалоб на мисселлинг (как «Новикомбанк»), либо признаются в ничтожно малом их количестве и называют совсем несерьезные поводы (например, «Зенит» — списание лишней комиссии за SMS-информирование).

На самом деле, проблема гораздо глубже: банки не стесняются продавать сложные финансовые продукты, где клиент всерьез рискует деньгами — ИСЖ, ПИФы, подключение к НПФ. И регулятор для защиты людей не смог предложить ничего серьезнее, чем 14-дневный «период охлаждения», в течение которого можно отказаться от продукта.

И пока знают о нем единицы и сам процесс не самый очевидный, банки продолжают зарабатывать на финансовой безграмотности клиентов. Даже если дело доходит до суда, размер компенсаций обычно не превышает потенциальную прибыль от продажи дополнительного продукта.

Действительно, если вы хотя бы издали покажете банку свои деньги, банк немедленно попытается впарить вам один из своих «продуктов». Большая их часть будет напоминать «блюдо от шеф-повара» в плохих ресторанах — кое-как собранные воедино остатки, которые надо поскорее впарить дурачкам, покуда они не испортились.

К примеру, банк может предложить вложиться в свои паевые фонды. Стратегия таких фондов очень проста — они покупают случайные ценные бумаги, показывают результаты хуже рынка, но при этом не забывают брать с клиентов совершенно неприличных размеров комиссии, иногда в десятки раз выше рыночных.

Представьте, что вы покупаете автомобиль и нанимаете эксперта, чтобы тот помог вам определиться с выбором. Нормальный эксперт возьмёт с вас небольшую фиксированную сумму и внимательно отсмотрит за эти деньги несколько автомобилей, указав вам на плюсы и минусы каждого конкретного экземпляра. Банковский эксперт возьмёт с вас 10% от стоимости автомобиля, предоставив вам взамен список адресов самых крупных автосалонов вашего города.

Ещё хуже так называемые «комплексные продукты». Их составляют по принципам из басни про вершки и корешки, в которых медведю каждый раз достаётся несъедобная часть растений. Банк заверяет клиента, что тот получит 10% доходности в валюте, но при этом прописывает условия так, что банк остаётся в плюсе при любых раскладах, тогда как клиент при любом колебании рынка теряет значительную часть своих денег. Аналогичным образом банки могли бы продавать игру в казино: дескать, вы гарантированно получаете прибыль в 25%, но только в том случае, если шарик не выпадает на чёрное.

Иногда банки пытаются впихнуть клиентам в портфель какую-нибудь конкретную бумагу — например, только что выпущенные облигации самого банка. Если учесть, что сейчас происходит на рынке, вкладываться в облигации, даже в рублёвые, я бы не стал: риски высокие, а доходность планово низкая. Иногда нужно припарковать деньги в облигации на несколько месяцев, это да, однако для этого применяют облигации с подступающим сроком погашения, тогда как банки продают облигации со сроком погашения в 10-30 лет.

Разумно использовать банки исключительно в качестве брокеров — открыть в банке брокерский счёт, чтобы покупать нужные ценные бумаги лично, не выплачивая банковским консультантам оброк за их вредные советы. Однако и тут новичка подстерегает масса подводных камней. К примеру, банк легко может подключить его на тариф с оплатой в 0,3% от каждой операции. Есл сказать банку, что тот проявляет чудеса жадности, банк немедленно предложит точно такой же тариф, но с уже комиссией в 20 (!) раз ниже. Мошенники «таксисты» у аэропортов действуют аналогичным образом, только мошенники задирают цены всего лишь в 5-10 раз.

Наконец, при подключении брокерского счёта менеджер банка может взять ваши денежки и перевести их не на брокерский счёт, а… в ПИФ банка. Внимательно читайте бумаги, прежде чем их подписывать — у менеджеров есть план по продажам, этот план нужно выполнять.

Справедливости ради отмечу, что банки, в отличие от классического жулья, легко отматывают всё назад. Если обманутый лопух придёт через неделю в банк вместе с опытным товарищем, его переведут на нормальный тариф, а его деньги выведут из банковского ПИФа обратно в наличные. Работать с банками можно вполне комфортно — при условии, что вы чётко понимаете, как всё устроено, что сколько стоит, и какая конкретно услуга вам от банка нужна. Банковские схемы по дойке клиентов рассчитаны на тех, кто принципиально не хочет учиться, и потому полностью доверяет банку.

Из всего этого следует простое правило. Если вы хотите сохранить свои денежки, вам придётся погрузиться в тему, чтобы лично во всём разобраться. Прийти в красивый офис, чтобы бездумно отдать деньги молодым людям в дорогих пиджаках — очень плохая идея.