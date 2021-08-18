Искусать змею до смерти могут в Индии, поверьте!

Обычаи Индии порой кажутся нам странными, но это происшествие поразило даже жителей этой страны. Изобилие змей в джунглях приучило их остерегаться этих рептилий и, возможно, выработало у некоторых иммунитет к их укусам. Или, по крайней мере, умение находить противоядие. Да и местные лекари поднаторели в этом искусстве.

Однако ж гомо сапиенс не был бы человеком разумным, если бы ему в голову не приходили разные парадоксальные способы борьбы с животными, в частности, с ползучими гадами. Нет-нет, речь не о заклинаниях и игре на дудочке, хотя и такое есть в арсенале местного населения. Большей частью эти фокусы представляют собой лишь хорошо закамуфлированный обман простаков.

Ну а деревенский житель из штата Одиша (Орисса) пошел своим путем. То ли атавизм взыграл в бедняге, то ли просто злость на укусившую ядовитую змеюку, но решение было спонтанным: напала на него — так пусть испытает те же мучения, что и он! Неизвестно, знал ли Кишор Бадра (Kishore Badra), что из-за зловредных микробов во рту человека его укус опаснее, чем у зверя, и может привести того даже к смерти. Но факт, как говорится, на лицо: 45-летний мужчина тоже начал кусаться.

Перипетии сей истории крайне просты. Индиец, поработав на рисовом поле, отправился домой. По дороге его подстерегла змея и вонзила крестьянину в ногу свои ядовитые зубы. Только Бадра тоже не лыком шит. Недолго думая, он пустил в ход свои челюсти и искусал противницу до смерти. Вот как он сам поведал о происходившем жене, вернувшись в деревню:

«Что-то цапнуло меня за ногу, когда я пешком шел домой. Я включил фонарь и увидел, что это ядовитый индийский крайт. Я захотел отомстить, схватил змею руками и несколько раз укусил ее. В результате рептилия погибла».

О необычном происшествии узнали его односельчане, поскольку укушенный демонстрировал свой трофей всем желающим. Некоторые из друзей посылали Бадру в больницу, но тот не пошел, выбрав в советчики местного лекаря. Неизвестно почему, но укус змеи и то, что «герой» ответил ей тем же, не повредили его здоровью.

Видно, кусать змей заставляет индийцев «память предков», у которых в арсенале защиты были только зубы. Однако для человека симметричный ответ на укус довольно опасен.

Ранее было сообщение, что мужчина, загрызший однажды змею в тамошнем штате Бихар, умер. Он отказался идти к врачу, поскольку не поверил, что такие маленькие змеи могут быть ядовитыми.

Источники информации и картинок: lenta.ru, photogallery.indiatimes.com, bangboxonline.com

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