Звезда сериала “Зачарованные” Алисса Милано попала в автокатастрофу

Во вторник утром в Западном Лос-Анджелесе внедорожник Ford Edge на большой скорости съехал с трассы на встречную полосу и врезался в другой джип. Вторая машина скрылась с места аварии. За рулем первого автомобиля сидел Митч Карп, дядя звезды сериала “Зачарованные” Алиссы Милано, которая была рядом на пассажирском сидении.

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на отчеты Калифорнийского дорожного патруля, дядя 48-летней актрисы потерял управление, когда ему стало плохо. Предположительно, у мужчины случился сердечный приступ. Согласно источникам, Милано смогла остановить автомобиль “вручную”, взяв контроль над управлением. И хотя машина все-таки вылетела за пределы своей полосы и столкнулась с другим автомобилем, последствия аварии оказались минимальными. Так, в отчетах сказано, что Алисса Милано покинула место происшествия целой и невредимой, с трассы ее забрал муж Дэвид Баглиари. При этом, Милано фактически спасла жизнь своему дяди, потому что еще до приезда спасателей, начала делать сердечно-легочную реанимацию – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Позже Митча Карпа доставили в больницу UCLA Westwood.

Алисса Милано с мужем

После случившегося Алисса Милано сделала публикацию в Twitter, в которой призвала подписчиков заботиться друг о друге:

Мы все должны использовать любую возможность, чтобы защитить людей, которых мы любим. Сделайте прививку. Носите маски. Избавьтесь от оружия. Научитесь делать сердечно-легочную реанимацию. Другим навыкам, основанным на здравом смысле. Заботиться друг о друге не сложно, а очень важно, – написала она.

We should all take every opportunity we have to protect the people we love. Get vaccinated. Wear masks. Lock up your guns. Learn CPR. Small, common-sense actions.

It’s not hard to take care of each other, but it is important.

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 18, 2021

Последний раз звезда сериала “Зачарованные” 48-летняя Алисса Милано попадала на страницы газет в прошлом году. Тогда актриса откровенно рассказала о том, как боролась с вирусом COVID-19. Милано сейчас снимается нечасто, и последняя работа у нее была в сериале “Анатомия страсти”, в котором в качестве приглашенной звезды снялась вместе с коллегой по “Зачарованным” – Холли Мэри Комбс.