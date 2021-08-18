В МЧС назвали главную причину масштабных лесных пожаров в Якутии

Человеческий фактор привел к лесным пожарам на территории Якутии, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

«Главная причина – это все-таки человеческий фактор. Это безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле», – цитирует ТАСС Чуприяна.

По его словам, пожарным удалось не просто стабилизировать обстановку, а переломить ситуацию пожарами на территории Якутии.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики разработать программу действий защиты лесов от пожаров, заявив, что «настоящая битва за тайгу только начинается».