В МЧС назвали главную причину масштабных лесных пожаров в Якутии
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Человеческий фактор привел к лесным пожарам на территории Якутии, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.
«Главная причина – это все-таки человеческий фактор. Это безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле», – цитирует ТАСС Чуприяна.
По его словам, пожарным удалось не просто стабилизировать обстановку, а переломить ситуацию пожарами на территории Якутии.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики разработать программу действий защиты лесов от пожаров, заявив, что «настоящая битва за тайгу только начинается».
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