 

В МЧС назвали главную причину масштабных лесных пожаров в Якутии

18.08.2021, 11:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Человеческий фактор привел к лесным пожарам на территории Якутии, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

«Главная причина – это все-таки человеческий фактор. Это безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле», – цитирует ТАСС Чуприяна.

По его словам, пожарным удалось не просто стабилизировать обстановку, а переломить ситуацию пожарами на территории Якутии.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики разработать программу действий защиты лесов от пожаров, заявив, что «настоящая битва за тайгу только начинается».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / В Офисе генпрокурора ответили на просьбу НАБУ об истребовании дела Татарова

17.01 / «Вакционные войны» – в Китае призвали не использовать препараты от COVID-19 из Германии и США

01.10 / Жеребьевка Лиги чемпионов. “Шахтер” и “Динамо” узнали соперников

20.10 / МВД Франции призвало закрыть мечеть в связи с убийством учителя

03.10 / Солодов выступил с обращением по поводу загрязнения побережья Тихого океана

04.09 / В программу «Моя Россия» войдет маршрут по Чувашии

12.12 / Россия выразила готовность наладить отношения с Британией

27.06 / Украина и Франция подпишут контракт на €136 млн – Аваков

18.03 / Ученые советуют делать небольшие перерывы в работе

26.03 / Кравчук: Если Россия рискнет расширить агрессию, мы поставим ее в рамки международного права

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика