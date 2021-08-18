В Крыму назвали Украину несостоявшимся государством

Украина за 30 лет независимости так и не состоялась как государство, за это время она стала одним из самых отсталых государств Европы, сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Я был депутатом Украины, когда принимался Акт независимости страны, и всегда гордился тем, что я не голосовал за документ и призывал крымчан голосовать против этого акта», – сказал парламентарий РИА «Новости».

По его словам, разрыв между Украиной и Россией искусственный, и наши предки, которые создавали русское государство, не простили бы нам разрыв. Он подчеркнул, что для него была неприемлема идея о независимой Украине.

«Но в Верховном совете Украины в те годы говорили о закабалении украинского народа Россией. Говорили все то, чего не было. Я прекрасно понимал, что РФ – это страна, которая защитила Украину, обустроила ее, которая сделала Украину самой успешной республикой Советского Союза», – добавил Цеков.

Также он добавил, что Украина была богатой республикой, и были надежды, что это богатство будет только наращиваться, но чувствовалось, что к власти придут националисты, сообщил законодатель. «Поэтому я понимал, что не будет у Украины светлого будущего, так и получилось. Украина из самой успешной республики Советского Союза стала одним из самых отсталых государств Европы. И все это разрушили украинские власти, которые руководствовались не какими-то общими интересами для народа Украины, а руководствовались интересами со стороны украинских националистов», – подчеркнул политик.

По его словам, киевские власти строили государство «на исключительной русофобии, а в последние годы – на русоненавистничестве, за счет вытеснения всего русского, российского с территории украинского государства».

«Мы можем сказать, что Украина как государство не состоялась, и на сегодняшний день мы также не видим большой перспективы для нынешних украинских властей с той идеологией, которую проводит Киев», – сказал Цеков.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой Украины за 30 лет, как она является независимым государством, является отказ от добрососедских отношений с Россией.